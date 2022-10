WINGSUIT - Une première médaille française aux Championnats du monde... et en partie chalonnaise

En WingSuit, Max Diebold, Flavien Mazzon et Antony Jarry ramènent la première médaille française dans cette discipline. Très heureux d’avoir participé et pu représenter la France, ils se disent “fiers et honorés d’avoir remporté cette médaille de bronze hautement symbolique” à laquelle s’agrège un record d’Europe en temps pour Flavien Mazzon, détenu précédemment par le Russe, Dmitry Podoryasky, en 2019, avec 96,2 secondes. Flavien a réalisé 97,5 secondes, soit 1,3 secondes de mieux, ce qui est une performance remarquable, encore plus pour une première participation mondiale ! Ce championnat du monde 2022 a comblé tous leurs espoirs et ils ont “hâte de continuer leur progression pour faire encore mieux à Prostejov en 2023”.

@FFP