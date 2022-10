La semaine du goût à Fragnes La Loyère, une classe transformée en marché aux légumes.

La semaine du goût est devenue une action incontournable dans les établissements scolaires. L’école primaire de Fragnes La Loyère n’a pas dérogé à ce qui est devenu une tradition.

Théo, maraicher de son état, a apporté à l’école son savoir dans ce domaine pour cette semaine du goût.

Tout un étalage de légumes, de fruits frais ou secs, des plats préparés par des bénévoles, des parents, était présenté aux élèves. Toutes les classes de primaire sont passées par le "marché" de l’école pour y découvrir potirons, fenouils, persils plat et frisé, différentes sortes de salades, des noix, des figues,...

Pour cette dernière matinée de la semaine, 2 classes sont passées faire leur "marché" avant la récréation et les CM2 les ont suivis après la pose récréative.

Théo avait préparé un petit quiz sur les fruits et légumes, il présentait une fiche avec le nom d’un fruit ou d’un légume et les élèves devaient le montrer sur l’étale après avoir levé la main comme il se doit en classe. Beaucoup d’entre eux les connaissent bien lorsque le fruit ou le légume est entier, c’était plus difficile à trouver une fois découpé, mouliné, cuit dans les préparations.

Les enfants ont pu se familiariser avec les légumes après les avoir goûté soit crus quand cela est possible, soit cuits seuls ou dans une préparation. Certains légumes peuvent à la fois être consommés crus ou cuits.

Toute une animation sous l’œil attentif de monsieur le maire Alain Gaudray. Les enseignantes madame Audrey Chambefort directrice et Elise Bouthenet qui la remplace partiellement dans le cadre de la décharge d’enseignement due à la fonction de directrice, Patricia Roesler élue de la commune, Théo et les bénévoles ont fait la distribution des fruits, des légumes et des préparations aux élèves pour une dégustation et un retour sur leurs impressions.

Les bénévoles et Théo avaient amené des fruits et légumes de saison ramassés dans leurs potagers et vergers.

