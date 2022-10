PLAN ECONOMIE ENERGETIQUE - 14 à 16°c dans les gymnases... 1 million d'euros d'économie envisagée sur la facture de gaz à Chalon

Ce mardi, Gilles Platret a dévoilé le plan de sobriété énergétique qui sera porté par la ville de Chalon sur Saône. Des mesures immédiates pour certaines et d'autres qui nécessiteront une mise en oeuvre bien plus longue. Les explications d'info-chalon.com.

Chalon-sur-Saône est comme tous les collectivités locales, confrontée à la problématique de l'envolée de ses coûts de fonctionnement énergétique. Après le Grand Chalon, annonçant il y a plus d'un mois, son plan de sobriété énergétique, c'est au tour de la ville centre d'aborder le sujet d'économies sur ses dépenses énergétiques.

Gilles Platret a dévoilé une série de mesures qui visent à économiser 25 % les dépenses de chauffage avec une économie à la clé de l'ordre de 1 million d'euros et une économie de 8 % sur les dépenses d'électricité pour 400 000 euros d'économie.

Quelles mesures sur l'éclairage public ?

La ville de Chalon a annoncé "la poursuite du remplacement des anciennes lampes à sodium en luminaires LED" avec près de 1000 points d'éclairages dans le collimateur avec une enveloppe de 500 000 euros. Les luminaires LED existant verront leur puissance réduite de 30 %. D'ici la fin 2022, tous les éclairages verront leurs puissances réduites de 30 %.

A compter de 22H30 et jusqu'à 5h du matin, la ville va procéder à l'extinction totale de l'éclairage nocturne sur un grand nombre d'axes dont la liste vous sera communiquée ultérieurement.

Les illuminations de Noël seront aussi impactées avec une interruption à compter de 23h au lieu de 1h en temps "normal".

Le nombre des décorations de Noël sera revu à la baisse avec un budget qui passera de 114 800 euros en 2021 à 91600 cette année.

Du côté du chauffage urbain ?

Le recours au bois sera accentué dans les chaufferies urbaines de la ville de Chalon pour maîtriser la facture en réduisant l'exposition chalonnaise à la hausse du prix du gaz. Le bois passera de 58 % à 80 %. L'idée étant de diminuer la consommation de gaz sur le Chalonnais de -16 %. Gilles Platret a précisé que le "verdissement" du chauffage urbain sera immédiat dès le mois d'octobre.

Conformément aux décisions déjà validées en conseil municipal, le réseau de chauffage urbain va poursuivre sa densification et sa production. La moitié des bâtiments "ville" alimentés en gaz basculeront à terme sur le réseau de chauffage urbain. De manière complémentaire, des études vont être lancées afin de raccorder les bâtiments tels que la salle du Cloître, la salle des terres noires, la garderie de l'Est, l'école de Tennis et de voile...".

Un certain nombre de bâtiments non occupés ou partiellement seront placés "juste" en hors-gel.

Une sensibilisation accrue sera portée sur les écoles et groupes scolaires de la ville afin de ne pas chauffer "inutilement" des pièces, et mieux rationaliser les modalités de chauffage.

Même principe du côté de la Maison des associations et de tous les bâtiments publics accueillant des associations.

La température dans les gymnases sera revue à la baisse, entre 14° et 16°c en fonciton des activités.

Les fonctionnaires de la ville de Chalon seront également mis à contribution avec une réduction draconnienne des températures dans les bureaux. La température évoquée par le gouvernement de 19°c sera appliquée dans les locaux occupés, 16°c dans les locaux inoccupés pendant 24 à 48h et 8°c dans les locaux inoccupés pendant plus de 48h.

Tous les chauffages individuels des agents seront interdits. Des référents énergie seront déployés dans les services.

Laurent Guillaumé