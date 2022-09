ESPACE NAUTIQUE - Températures, horaires d'ouverture, fermeture... le Grand Chalon face à l'envolée des prix de l'énergie

Sébastien Martin, accompagné de Dominique Melin et Olivier Grosjean, a présenté ce lundi après-midi les solutions qui entreront en vigueur à l'Espace Nautique du Grand Chalon... à compter du 26 septembre.

Alors qu'on ne compte plus les centre nautiques qui vont fermer le temps de la période hivernale, y compris en Saône et Loire, le Grand Chalon a décidé de faire face et d'ajuster son offre tout en s'adaptant au plan de sobriété énergétique voulu par le gouvernement.

L'Espace nautique représente 50 % de la consommation énergétique de l'agglomération

Sébastien Martin s'est finalement félicité de disposer d'un outil qui concentre en lui même tout le défi face à la question de la sobriété énergétique. Avec un coût d'un million d'euros par an en terme de chauffage des bassins mais aussi de l'air ambiant mais aussi des douches, l'inflation énergétique pourrait faire monter la note à 2,4 et même 2,5 million d'euros pour l'ensemble des bâtiments du Grand Chalon contre 2 millions aujourd'hui. Une situation dont les services du Grand Chalon ont très vite pris la mesure.

Pour autant, pas question de baisser pavillon et de fermer la structure dont le coût de fonctionnement dépasse allègrement les 6 millions d'euros par an. Le Président s'est voulu très clair, "pas de fermeture"... du moins dans l'état actuel des choses.

Quelles sont les solutions qui entreront en vigueur ?

- L'eau des bassins passera à 26 degrés au lieu des 27-28 actuellement. La température de l'air suivra pour s'abiasser à 25°c. Des mesures qui peuvent paraître anecdotiques mais qui sont lourdes de conséquences financières.

- Les activités bien être seront maintenues mais le nombre d'heures passera de 48 à 25 heures par semaine pour la gymnastique aquatique.

- Les plages horaires seront là aussi ajustées à compter du 26 septembre. L'espace nautique sera ouvert au grand public du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 16H30 à 19H à l'exception du mercredi après-midi qui restera ouvert. Pas de changement prévu pour le week-end.

Par contre, l'établissement sera désormais fermé les jours fériés.

- Pendant les vacances scolaires, l'amplitude d'ouverture sera divisée par deux. Ca concerne les vacances de la Toussaint, Noël, février et Pâques. Les clubs et associations ont tous été sollicités afin de déterminer avec eux les conditions d'utlisation pendant les vacances

- Hammam et sauna n'ont pas été remis en eau et resteront fermés jusqu'à nouvel ordre.

- Le bassin de 25 m sera réservé à la pratique scolaire, associative et aux leçons de natation.

- la question de l'usage des douches est dans le viseur du Grand Chalon avec l'idée de limiter le temps d'utilisation

Un plan massif d'invetissement de 6 millions dédié à l'Espace Nautique

"Ca fait un an qu'on travaille dessus" a précisé aussitôt Sébastien Martin lorsqu'il évoque les travaux d'ampleurs qui toucheront l'Espace Nautique. Des travaux indispensables quand on sait la déperdition énergétique majeure qui entoure ce lieu communautaire. Des travaux qui pourraient débuter fin 2024-début 2025 et dont le coût avec les études est déjà fixé à 6 millions d'euros.

A travers ces premières mesures, c'est une économie sur la facture énergétique de l'ordre de 12 à 15 % a annoncé Sébastien Martin. Une projection qui repose pour autant sur la grande interrogation de la nature de l'hiver prochain. En attendant, c'est une très bonne nouvelle pour les usagers de l'Espace Nautique, des efforts certes mais le maintien d'un haut niveau de service pour toutes et tous.

Laurent Guillaumé