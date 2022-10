Belles rencontres au Devoir pour la Semaine du goût

Les élèves de 2ème année CAP Petite enfance ont animé des activités dans le cadre de la Semaine du goût en octobre, pour le plus grand bonheur des CP et CE1 de l'école primaire Le Devoir. Retour en images avec Info Chalon.

Encadrées par Aline Roger, professeur de biotechnologie, et Séverine Riboulet, professeur de biotechnologie Sciences et Techniques Médico-Sociales (STMS), les élèves de 2ème année CAP Petite enfance ont animé des ateliers cuisine avec des CP et CE1 de l'école primaire Le Devoir, à partir de ce vendredi 14 octobre, à l'occasion de la Semaine du goût.

Mardi 18 octobre de 9 heures à 12 heures, c'était au tour des CP de Dominique Murrone, et l'après-midi, ceux de Catherine Porte.

15er groupe : Gabriel, Gabin, Julie, Léa, Jean, Inès, Léa, Paul, Linette et Simon.

2ème groupe : Timéo, Haroune, Rémi, Lina, Charlotte, Matthew, Nora, Jeanne et Zéphyr.

Avec l'aide des élèves de 2ème année CAP Petite enfance, ils ont pu faire des gateaux carotte-chocolat, chocolat-courgette, à la patate douce, banane-chocolat, une tarte aux épinards chèvre ou encore un friand chèvre-miel.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati