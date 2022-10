En attendant le festival Chefs Op' en lumière...

Quatre films remasterisés à découvrir ou redécouvrir au Mégarama Chalon et à l'Espace des Arts, du 26 octobre au 5 février 2022. Plus de détails avec Info Chalon.

La 5ème édition du festival Chefs Op' en Lumière aura lieu du 27 février au 5 mars 2023 avec une quarantaine de films différents, des débats, des masters class, des conférences, un ciné-concert, un concert de tango et quelques surprises.

La programmation sera connue dans le courant du mois de décembre mais vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour avoir des informations plus rapidement en allant sur le site du festival.

En attendant, pour vous faire patienter, les organisateurs du festival vous proposent de (re)découvrir des chefs-d'œuvre du cinéma européen dans de superbes versions restaurées avec une image particulièrement soignée.

Ils vous seront proposés à partir de ce mercredi 26 octobre soit, à l'Espace des Arts, soit au Mégarama Chalon à raison de un film par mois.

✹ «Le Ciel est à vous»(1944) de Jean Grémillon [France], mercredi 26 octobre 2022 à 19 heures, Espace des Arts.

Synopsis : Pierre et Thérèse Gauthier, sont expropriés de leur garage à Villeneuve au profit d’un terrain d’aviation civile. Une fois installés en ville, les affaires de Pierre tournent bien, mais rappelé par sa passion pour les airs, il délaisse peu à peu travail et famille. D’abord furieuse, Thérèse se laisse à son tour gagner par l’enthousiasme de son mari. Dévorés par cette passion commune, ils achètent un avion que Thérèse pilote avec brio. Avec le soutien de Pierre elle en vient même à songer à battre le record de distance établi par Lucienne Ivry. Thérèse, s’envole, traverse la Méditerranée, mais disparaît bientôt sans laisser signe de vie.

Avec Madeleine Renaud, Charles Vanel, Anne Vandène.

✹ «Les Années de Plomb» (1982) de Margarethe von Trotta [Allemagne], dimanche 27 décembre 2022 à 16 heures, Mégarama Chalon.

Synopsis : Elles ont été élevées dans l’Allemagne de l’immédiat après-guerre. Juliane la révoltée est devenue journaliste. Sa sœur Marianne, jadis la plus soumise, s'est engagée dans la lutte armée…

Avec Barbara Sukowa, Luc Bondy, Doris Schade.

✹ «Un Vrai Crime d'Amour» (1974) de Luigi Comencini [Italie], dimanche 8 janvier 2023 à 18 heures, Mégarama Chalon.

Synopsis : Carmela et Nullo sont ouvriers dans une usine de la banlieue industrielle de Milan. La relation amoureuse qui se tisse entre eux les confronte à l’héritage social et idéologique qui les sépare : Nullo, du nord, est issu d’une famille communiste et athée, tandis que Carmela, immigrée sicilienne, porte avec elle tout le poids d’une culture catholique et patriarcale.

Avec Giuliano Gemma, Stefania Sandrelli, Brizio Montinaro.

✹ «The Servant» (1963) de Joseph Losey [Royaume-Uni], dimanche 5 février 2023 à 18 heures, Mégarama Chalon.

Synopsis : À Londres, Tony, un aristocrate jeune et brillant, vivant dans une luxueuse demeure du XVIIIè siècle, engage Hugo Barrett comme domestique. Ce dernier se révèle être un valet modèle, travailleur et intelligent. Mais Susan, la fiancée de Tony, n'apprécie pas le comportement de Barrett, lui trouvant quelque chose de malsain...

Avec Dirk Bogarde, Sarah Miles, James Fox.

Tarifs en vigueur à l'Espace des Arts et au Mégarama Chalon avec un tarif préférentiel pour les adhérents de La Bobine.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations : ☎ 06 33 32 88 16/ [email protected]

→ www.festivalchefsop.fr

Page Facebook : En attendant le festival - Le ciel est à vous

Instagram : @festivalchefsopenlumiere