AVIS DE DECES - Madame Michelle ROCHOT née CHAUMONT

CHALON-SUR-SAÔNE



L'Ingénieur Général Christian ROCHOT,

son époux ;

Olivier, Anne (†) et Christophe DAVID ;

ses enfants et conjoint ;

Christophe et Natalia ROCHOT,

Nicolas et Virginie ROCHOT, ses beaux-enfants et leurs conjoints ;

Guillaume et Lila,

ses petits-enfants ;

Monsieur Claude CHAUMONT, son frère ;

ainsi que les familles ROCHOT, GIRARDOT et JORIOT,

nous prient d'annoncer le décès de

Madame Michelle ROCHOT

née CHAUMONT

survenu le 25 octobre 2022.

La bénédiction religieuse aura lieu le 31 octobre 2022 à 14h30 en l'église Saint Pierre de Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques.

Ils rappellent à votre souvenir, sa fille

Anne

décédée le 4 septembre 2003.