Inauguration des locaux rénovés du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône

Une vingtaine de personnes était invitée, vendredi en début de soirée, à l'inauguration des locaux rénovés du du Comité des Fêtes, situés dans une annexe de la Salle Marcel–Sembat. Plus de détails avec Info Chalon.

«Leur relookage était devenu nécessaire afin que notre personnel administratif, notamment Mireille, et nous-même, puissions travailler dans des conditions sans cesse améliorées», dira Sébastien Mercey, le président du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône qui compte actuellement 50 membres dont le plus jeune, Quentin, n'a pas encore 15 ans.

C'est en présence du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, et de la consillère municipale déléguée aux personnes âgées et à l'accompagnement du handicap, Dominique Rougeron, que le président du Comité des Fêtes conviait ce vendredi 28 octobre 2022 une vingtaine de personnes à l'inauguration des locaux rénovés grâce à un chantier de jeunes encadrés par la Ville et l'action des agents municipaux, représentés ici par Mostafa Sani du Service Jeunesse qui encadrait ce chantier cet été.

Ce fut aussi l'occasion pour Jean-Pierre Nuzillat, un des membres du Comité des Fêtes, de remettre au maire une cabache d'or.

Les locaux remis à neuf du Comité sont situés dans une annexe de la Salle Marcel Sembat.

Voilà un bel encouragement de la Ville pour l'équipe du Comité, qui regorge de projets non seulement pour nous préparer un magnifique Carnaval 2023, mais aussi pour répandre tout au long de l'année l'esprit de la fête à Chalon-sur-Saône.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati