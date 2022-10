Le Trail des Grottes d'Azé vous donne rendez-vous samedi prochain

Le Département de Saône-et-Loire accueille sur son site culturel des Grottes d’Azé le départ du Trail des Grottes organisé par l’Étoile cycliste flacéenne (ECF).

Les coureurs sont attendus nombreux à cette épreuve qui se déroulera

sur les sentiers forestiers et les vignes du territoire mâconnais.

Les accompagnants des coureurs inscrits au trail pourront visiter les grottes (réservation sur www.grottes-aze71.fr )

et découvrir le nouvel espace naturel sensible (ENS)

« Sur le toit des Grottes » avec son parcours d’environ 1,5 km dans la forêt d’Azé.

RÈGLEMENT DE LA COURSE

Participation : être né au plus tard en 2007.

Remise des dossards : le jour de l’épreuve à partir de 11h30

Ravitaillement : 1 pour la course de 11 km, 2 pour la course de 24 km et 1 à l’arrivée.

Contrôle : des commissaires pointeront le passage effectif des coureurs sur le parcours. Accompagnement : l’accompagnement vélos ou autres engins est interdit.

Assurance responsabilité civile : l’organisateur est couvert par une police souscrite auprès de MAIF - Associations et collectivités. Les licenciés bénéficieront des garanties accordées par leur assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres concurrents de s’assurer personnellement. L’organisateur dégage sa responsabilité pour tout accident ou incident intervenant lors de l’épreuve. Résultats et classements : affichés à l’issue des épreuves, ils seront mis en ligne sur le site internet de www.prestation-lateam.com et www.ecfmacon.fr.

Récompenses pour chacune des 2 courses :

• aux 3 premiers du scratch et au premier de chaque catégorie

• 1 lot au plus âgé et 1 lot au club le plus représenté

• remise des prix à partir de 16h30

Les récompenses ne sont pas cumulables. L’organisateur se réserve le droit de modifier

les dotations.

Inscription obligatoire avant le 4 novembre 2022

Droits d’inscription : 11 km : 12 € 24 km : 18 €

Renseignements : www.ecfmacon.fr