L'Orchestre d'harmonie municipale de La Vaillante vous donne rendez-vous le 11 novembre

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Chalon-sur Saône

HARMONIE MUNICIPALE – LA VAILLANTE

Vendredi 11 Novembre 2022 à 16 Heures, salle Marcel Sembat



Comme il est de coutume, les musiciens et leur chef, Jean Happillon, vous convient à leur traditionnel concert d’automne.

Cette année , c'est une rencontre des voix et des instruments de musique qui est proposée, avec en plus de l'orchestre d'Harmonie , la participation de trois chorales : La Voix est Libre, ensemble choral féminin, Chor'Homs ,chœur d'hommes, et l'Ensemble vocal de Buxy ,choeur mixte, dirigées par Léon Roch.

Un programme de chants sacrés, profanes et contemporains qui permettra aux ensembles vocaux de se produire individuellement et collectivement avec l'Orchestre d'Harmonie de Chalon.

En seconde partie, l'Harmonie Municipale -la Vaillante présentera un nouveau programme, où se côtoieront des airs de variété signés Balavoine ,Dany Brillant et le fameux thème de James Bond , des pièces pittoresques pour ensemble à vent, mais aussi des oeuvres à caractère religieux de Bernstein, la suite from Mass, écrite pour orchestre d'harmonie, et le Dies Irae, extrait du requiem de Verdi, interpreté avec les chorales .

C'est un programme varié qui sera proposé, avec l'opportunité de profiter à la fois de la magie des voix, et des sonorités d'un orchestre d'Harmonie.



Chanteurs et musiciens vous attendent nombreux .



Rendez-vous le 11 Novembre, salle marcel Sembat à 16H ; entrée et participation libres