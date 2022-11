Les Jeunes avec Macron de Saône et Loire se sont retrouvés à Tournus

Communiqué de presse

Les Jeunes Avec Macron (JAM) 71 se sont retrouvés ce samedi 29 octobre à Tournus pour leur rentrée politique. Pour l’occasion, de nombreux élus locaux se sont joints à eux : Daniel Christel – Maire de Saint-Désert, Claude Cannet - 2ème Vice-présidente du département et 7ème Vice-présidente de « Mâconnais Beaujolais Agglomération » (MBA) en charge des mobilités durables et de la transition énergétique, Florence Battard – 5ème Vice-présidente de « MBA » en charge de l’enseignement supérieur et des relations avec les universités, Laure Verreaest – 9ème Vice-présidente de « MBA » en charge de la politique de la ville, de la démocratie participative et des relations avec les organismes culturels et équipements culturels communautaires, et Carine Lalanne – Conseillère départementale pour le canton de Hurigny.



Ce moment de convivialité a permis au référent départemental et élu de la ville de Mâcon, Alexandre Vuillot, d’évoquer les derniers changements internes au mouvement : « La liste portée par Ambroise Méjean a été élue samedi 17 septembre dernier. Ambroise Méjean reste donc Président des Jeunes avec Macron mais est accompagné d’une équipe renouvelée de 7 personnes qui composent le Conseil national pour ce nouveau mandat. A l’échelle plus locale, un nouveau coordinateur régional a été nommé, Kevin Landry, qui prend ainsi la suite de Nathan Dos Santos ». Kevin Landry, présent à cette rentrée, a tenu à rappeler qu’« Emmanuel Macron a été réélu en avril dernier et que la majorité présidentielle a obtenu le plus de sièges à l’Assemblée en juin. Nous avons donc encore 5 ans pour réformer et faire avancer le pays. Nous devons rester mobilisés pour promouvoir l’action du Président et du gouvernement avec Renaissance et les autres membres de la majorité présidentielle ».

Les Jeunes avec Macron de Saône et Loire continueront à travailler avec les élus locaux afin d’être acteurs sur le territoire et de faire des propositions concrètes sur plusieurs thématiques qui concernent toutes les Françaises et tous les Français telles que l’écologie, la jeunesse ou encore la mobilité.



Les Jeunes Avec Macron de Saône-et-Loire,

Le mouvement de la jeunesse qui s'émancipe et qui s'engage !