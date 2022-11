Fusils, pistolets, couteaux... vous êtes invités à déposer les armes non déclarées

Du 25 novembre au 2 décembre, le ministère de l’Intérieur organise une opération nationale gratuite leur permettant de régulariser leur situation, sans encourir de poursuites judiciaires. Et la Saône et Loire n'échappera pas à l'opération.

Le principe est simple au regard du nombre d'armes dont on estime la circulation. Contrairement aux apparences, le nombre d'armes en circulation en France continue sa progression, et souvent en toute discrétion. L'idée du gouvernement est d'avoir un inventaire exhaustif de ces armes en circulation en proposant un dispositif clé en main et permettre aux détenteurs de légaliser la possession. Il s'agira donc à compter du 25 novembre, de déclarer ses armes ou de les rendre. Les estimations du Ministère de l'Intérieur laissent entendre que 2 millions de personnes détiendraient des armes en toute illégalité contre 5 millions de personnes disposant des autorisations. L'Etat plaide la méconnaissance des procédures administratives plutôt que l'acquisition proprement illégale.

Le principe de l'opération inédite en France, c'est l'ouverte de quelques 200 points de collecte ouverts partout sur le territoire du 25 novembre au 2 décembre, chaque jour de 9 h à 17 h. Chacun pourra déposer ses armes sans craindre des poursuites judiciaires pour détention illégale. Attention, ne débarquez pas avec des grenades ou des obus, ces engins explosifs ne rentrent pas dans le cadre de l'opération. Pour autant, si vous disposez de ce genre d'armes chez vous, il s'agira de prendre contact auprès de la Préfecture afin que le déminage soit entrepris.

Une fois enregistrées, les armes entreront dans la base de données du Service d'Information sur les Armes. A noter que le dispositif permettra aussi de déclarer vos armes directement sur la plateforme.

Info-chalon.com reviendra plus en détails sur les modalités. Un point de collecte devrait être mis en place à Chalon sur Saône notamment.

