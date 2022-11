Et une centenaire de plus aux Girandières

La résidence Les Girandières compte désormais quatre centenaires. La dernière en date est Renée Bouteillon dont l'anniversaire a été célébré ce jeudi 10 novembre. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

Née le 10 novembre 1922 à Valbonnais (Isère), Renée Bouteillon a 16 ans quand la Deuxième Guerre mondiale s’est déclarée. Elle a habité et travaillé à Grenoble pendant 96 ans où elle a été attachée commerciale à Ciments Viciat. Au tout début de sa carrière, elle était dactylographe puis est montée en grade. Elle a une fille, Nicole, et une petite-fille, Nathalie. Elle a fait beaucoup de violon comme son père le souhaitait, elle a également pris des cours de danse de salon auprès d'un professeur renommé (valse, tango, marche). Renée apprécie manger mais a horreur de cuisiner, c'est une personne qui a fait beaucoup de couture et quelques voyages principalement en Angleterre, Allemagne, Suisse et Italie.

C'est en 2015 qu'elle pose ses valises aux Girandières de Chalon-sur-Saône, comme nous l'indique Manon Gélique, l'animatrice de la résidence séniors.

Jeudi 10 novembre 2022, ont été fêté les cent ans de Renée Bouteillon, le quatrième centenaire de la résidence séniors du 24 Avenue Victor Hugo.

Renée était entourée de sa fille, sa petite-fille, d'une amie, Nicole, et de nombreux résidents pour un après-midi festif animé par un excellent saxophoniste, Patrick de PB Animations.

Parmi les convives, se trouvait notamment Dédé qui a tenu le bar de La Croix de Lorraine (aujourd'hui Chez Louis) de 1980 à 1990.

À cette occasion exceptionnelle, ce n'est pas tous les jours que l'on a 100 ans, Renée Bouteillon a reçu la visite du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret.

L'édile était accompagné de Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, et Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap.

L'année prochaine, la résidence séniors Les Girandières de Chalon-sur-Saône comptera cinq centenaires, comme quoi il y fait bon vivre, mais ceci est une autre histoire...

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati