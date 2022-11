JARDIN - En fin de saison, la taille de propreté n'est pas une obligation

Et si vous essayiez pour une fois de ne pas vous lancer trop vite dans le grand nettoyage d'automne ? Ne taillez pas les végétaux immédiatement après leur fanaison. Laissez-les en place, le temps d'un hiver expérimental, pour voir si l'aspect de ces squelettes végétaux n'aurait pas finalement un petit quelque chose d'esthétique. Alors, cap ou pas cap ?



LE RÉFLEXE DU NETTOYAGE

Dans le jardin, la véritable fin de saison correspond à l'arrivée du gel. En particulier chez les plantes herbacées, celles qui ne font pas de bois, à qui il dispense la mort ou le sommeil selon qu'elles soient annuelles ou vivaces. Dans les deux cas, l'effet est identique : les parties aériennes meurent et sèchent sur place. C'est généralement le signal qu'attend le jardinier pour faire place nette et couper à ras toute cette matière sans vie.



QUE C'EST BEAU !

Mais enfin, n'y a-t-il donc que les poètes pour percevoir la beauté sous-jacente à ces végétaux secs, qui après leur fanaison révèlent des formes et des couleurs nouvelles ? Ici des hampes florales pouvant rester, pour les plus robustes, fièrement debout jusqu'à la fin de l'hiver. Là des feuilles fanées aux pétales paralysés, ici des capsules de graines aux formes étonnantes. Les couleurs mordorées, brunes, noires ou grises, offrent au regard des teintes qui fusionnent ou, au contraire, contrastent les unes avec les autres. Les formes des tiges et des buissons, longilignes ou compactes, mais toujours graphiques, se figent dans une ultime raideur sculpturale. Ah ! Il faut avoir vu, au matin, l'effet du givre ou de la neige sur tous ces végétaux fanés pour en comprendre le haut intérêt contemplatif.



FAITES-LE POUR ELLES…

Laissez les fleurs fanées en place jusqu'à leur chute sur le sol et étalez vos tailles tout au long de l'hiver au rythme de l'affaissement des tiges, plus ou moins rapide selon les espèces. De la sorte, le durcissement des tiges (aoûtage) sera complet, permettant aux plantes d'accomplir leur cycle complet et de se renforcer. Par la suite, séduit par ces nouveaux agréments, vous essaierez peut-être de sélectionner des plantes qui présentent un intérêt en hiver, comme les très grandes vivaces (roses trémières, hélianthus, molènes…), toutes les graminées ainsi que les plantes à hampes florales originales ou majestueuses (veronicastrum, eupatoires, astilbes…). Attention toutefois aux espèces qui ont tendance à se ressemer spontanément et devenir envahissantes (amarantes, soucis…).



… ET FAITES-LE POUR D'AUTRES

Les insectes auxiliaires apprécieront grandement que vous laissiez à leur disposition ces nichoirs où ils pourront passer l'hiver et mettre à l'abri leurs œufs. Vous favoriserez ainsi la biodiversité propice à l'équilibre naturel et à l'autorégulation des insectes ravageurs. Les oiseaux, eux, se régaleront des graines pendant toute la saison froide, quand la nourriture se fait rare. Quant à vous, au fur et à mesure des tailles, composez de jolis bouquets secs pour égayer durablement vos intérieurs.



Benoit Charbonneau