La Coordination Rurale de Saône et Loire dénonce le "lâchage de l'entreprise Chevenet par la grande distribution"

Réaction de la Coordination Rurale 71

Une entreprise de notre département, la chèvrerie Chevenet, à Hurigny, fait actuellement l’objet d’un dépôt de plainte pour maltraitance animale de la part de l’association L214.

Suite à la diffusion d’une vidéo par L214 tournée à l’intérieur des locaux Chevenet, plusieurs enseignes de la grande distribution ont décidé, sans attendre les résultats de l’enquête, de retirer les produits de cette entreprise de leurs rayons. L’entreprise Bocuse a également pris position contre cette chèvrerie qui possède environ 2000 chèvres et fait travailler de nombreux employés.

La Coordination Rurale de Saône-et-Loire est très réservée sur les conditions d’élevage dans les très grosses exploitations, qui ne correspondent pas au modèle agricole que nous défendons. Cependant, les agissements passés de l’association L214 nous amènent à accorder également une réserve certaine à ses allégations. D’autre part, c’est, à nos yeux, à l’administration et à la justice, et à personne d’autre, de déterminer s’il y a eu ou non maltraitance, et de rendre, le cas échéant, leurs décisions à l’issue des investigations.

Aussi, regrettons-nous vivement les décisions hâtives, prises par les clients de l’entreprise Chevenet, qui risquent de mettre en péril son existence et menacent directement des emplois dans notre département.

Nous tenons également à rappeler que c’est, en grande partie, la pression sur les prix que la grande distribution fait peser sur les éleveurs qui conduit au développement de grosses exploitations, au détriment des élevages artisanaux. Céder ensuite à la pression d’associations anti-spécistes et s’aligner sur l’indignation médiatique sans interroger leurs propres responsabilités, et sans laisser le temps à la justice de faire son travail, nous semble une attitude simpliste, démagogique et irresponsable.