Rugby : Chatenoy reçoit Seurre, leader de la poule, ce dimanche 13 novembre.

Le Chatenoy Rugby Club, petit Poucet de la poule, promu cette saison en Promotion d’Honneur ou Régional 2 se frotte ce dimanche 13 novembre au leader incontesté à ce jour, le RC Seurre. Avec 5 matchs et 5 victoires dont trois avec le bonus offensif, les Cote d’Oriens sont à l’aise dans cette poule, c’est moins que l ‘on puisse dire.

De son coté le Chatenoy Rugby Club fait ses armes à ce niveau et là il faut dire pas facile puisque les "jaune et bleu" sont avant-derniers au classement et ont du mal à trouver le déclic qui pourtant est à leur portée, aux vues des individualités sur la feuille de match.

Il faudra être vaillant face à Seurre mais sur ce point les Châtenoyens sont capables d’avoir de bonnes réactions. Chaque dimanche est une découverte de l’adversaire et la aussi il est dit qu’en face il y a du costaud.

Au regard de la composition de l’équipe du CRC il y a peut-être un coup à jouer de manière collective. L’ambiance et le travail est là, il suffisait de voir l’entrainement de jeudi soir pour comprendre la bonne Volonté mise à bien faire. Coup d’envoi pour l’équipe A à 15h, l’arbitre de la rencontre est Mr Jean-Philippe Royer.

Quant à l’équipe B qui ouvrira l’après-midi à 13h30, toujours au stade de Charréconduit, elle doit aussi se frotter au leader de la poule, une victoire lui permettrait de rester dans les groupes des quatre premiers.

JC Reynaud

Composition de équipes du CRC

Equipe A : 1 - Holder M.; 2- Rateau; 3- Boï; 4- Holder L.; 5- Olivier; 6- Theulot ( capitaine); 7- Clément; 8- Boulicaut; 9- Jacquomin; 10- Beauviche; 11- Bonsembiante; 12- Ferquel J.; 13- Marduel; 14- Zendjabil; 15- Guillemaut. Remplaçants : 16- Bon; 17- Laroche; 18- Bredon; 19- Guidard; 20- Gaudeau; 21- Boucheron; 22- Jeannot.

Equipe B (Rugby à XII) : 1- Vassard; 2- Manca; 3- Girard; 4- Lagoutte; 5- Deschizeaux; 8- Thiebaut; 9- Van Der Stel; 10- Boulay; 11 Massot; 12 Cognard; 13- Monnot; 14- Rampon R.

Remplaçants : 16- Petitjean; 17- Frizot; 18- Rampon K.; 19- Dumont; 20- Renon; 21- Calon