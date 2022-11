Crissey a commémoré le 11 novembre 1918, jour de l’armistice.

La commémoration du 11 novembre reste et doit rester le signe fort de la reconnaissance par la patrie à ses combattants tombés pour la liberté.

Actuellement, en l’absence de maire et jusqu’aux prochaines élections, c’est Virginie Blanchard première adjointe qui a officié cette cérémonie.

Communiqué des élus de Crissey

Ce 11 novembre a eu lieu la Cérémonie du 104ème anniversaire de l'Armistice de la guerre 14-18 devant le Monument aux Morts de Crissey en présence des représentants des Anciens Combattants, des corps constitués, des élus municipaux, des membres du conseil local des jeunes, des élus départementaux, des présidents d'associations et de nombreux crissotins venus rendre hommage aux poilus et à tous ceux qui ont défendu et ceux qui à ce jour donne leur vie pour défendre les valeurs de la République, de la France.