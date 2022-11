J’AI TESTÉ POUR VOUS : la cristallothérapie et la pranathérapie, deux soins énergétiques par une thérapeute certifiée, Véronique Jaouen

C’est désormais à Varennes-le-Grand que Véronique Jaouen, certifiée en pranathérapie et cristallothérapie, s’est installée depuis septembre 2022. À deux pas de Chalon, on n’allait pas manquer l’occasion de vous en parler concrètement.

Sourire généreux et disponibilité sincère,Véronique Jaouen, m’invite à entrer dans son cabinet de l’espace Teora.

Mais avant de vous en dire plus, avouons-le d’emblée : à la fin du premier soin, la cristallothérapie, j’ai été assez bluffée. D’où mon envie de tenter la pranathérapie, deuxième domaine de compétences de la thérapeute.

Faut-il croire aux soins énergétiques pour bénéficier de ses effets ? Eh bien, dans les faits, non. C’est le thérapeute qui sait et ressent l’énergie, ses échanges, sa circulation ou sa stagnation. Mais plus important : il a appris à maitriser quelques-uns des nombreux savoirs ancestraux des médecines traditionnelles chinoise (MTC) et indienne (ayurveda) qui considèrent que nous avons un corps physique, mais également un corps énergétique qui le nourrit et le protège. Ces deux corps étant intimement liés, lorsque l’un est défectueux, l’autre l’est également. D’où l’importance, pour notre santé au sens large – physique, mentale et émotionnelle – que l’énergie circule harmonieusement.

Qu’est-ce que la cristallothérapie ?

Formée à l’école d’enseignement européen de cristallothérapie en Alsace, Véronique Jaouen avait elle-même éprouvé ses effets bénéfiques sur sa santé et son bien-être à une époque, il y a bientôt 10 ans, où son corps multipliait les signaux d’alarme.

« Cette méthode utilise le magnétisme des cristaux pour opérer un rééquilibrage des énergies par le biais des méridiens, explique-t-elle. Le thérapeute est comme un mécanicien qui va faire des réglages. En soin énergétique, on appelle ça “réharmoniser”. Le soin commence par un nettoyage des énergies négatives qui empêchent la fluidité de circulation de l’énergie dans notre corps, puis un rééquilibrage. »

Pourquoi certains chakras seraient-ils déficitaires ? Les raisons en sont multiples : « Stress, contrariétés, pensées négatives perturbent la bonne circulation de l’énergie ; l’accumulation s’exprime jusque dans le corps physique par des douleurs ou la maladie. Quand un chakra est saturé par les énergies usées, il ne joue plus son rôle et n’absorbe plus l’énergie vitale ; les organes qui dépendent de lui ne sont plus alimentés, et les désordres physiques s’installent. En réharmonisant, on permet au corps physique de retrouver ses capacités d’auto guérison. »

Comment se passe une séance de cristallothérapie ?

L’entretien qui débute la séance permet à la personne d’évoquer le motif qui l’amène : ce peut être une douleur récente ou chronique, physique ou émotionnelle.

Il est possible aussi de venir sans déterminer de problématique précise, le thérapeute effectue alors ce que j’appellerais « une révision » pour prolonger la comparaison de Véronique. Dans mon cas, je n’ai rien ciblé.

La thérapeute m’invite à m’asseoir confortablement. Aucune tenue particulière n’est requise, mais on évite de porter des cristaux, de la soie et du cuir, de croiser bras, jambes ou pieds. La cristallothérapie, comme la pranathérapie, ne nécessite aucun contact physique. Durant le soin qui dure environ 1 heure – une durée « variable selon l’état des énergies de la personne » nuance Véronique – la praticienne suit le parcours des méridiens munie, dans la main droite, d’un petit pendule de cristal, et d’un plus gros en forme de crayon dans l’autre. Sa concentration est totale, elle agite le pendule tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre, selon que l’énergie doit être nettoyée ou au contraire envoyée. La thérapeute parcourt ainsi tout le corps en multipliant les mouvements, insistant parfois sur certaines zones, et choisissant le protocole adapté à votre terrain.

À l’issue du soin, Véronique me présente une planche “La roue des saisons” issue de la MTC (qu’on ne détaillera pas ici) et m’explique : « Dans tous les méridiens que j’ai testés, chaque fois c’est le même méridien qui est apparu déficitaire : celui qui correspond aux reins et à la vessie, et à la saison hiver. Puis elle m’indique, sur la planche, l’émotion associée à ce méridien.

C’est là que je suis assez bluffée, parce que si je ne connais rien à la concordance saison-organe du corps-qualité et émotion, en revanche je ne sais que trop bien mon talon d’Achille… et c’est justement celui-là.

Pour travailler plus avant sur ce déséquilibre, nous convenons quelques jours plus tard d’une séance de pranathérapie.

La pranathérapie

Ceux qui pratiquent le yoga le savent : en Inde, le “Prana” est le souffle, l’énergie vitale. La quantité de prana d’une personne déterminerait la rapidité avec laquelle son corps guérit.

« J’ai découvert cette pratique plus tard, elle est très puissante, explique Véronique Jaouen. Je me suis formée ici, en Bourgogne, auprès du thérapeute énergéticien JC. Wecker et je l’utilise pour certaines problématiques ciblées. »

La praticienne nous éclaire alors sur son origine :

« C’est Maitre Choa Kok Sui, ingénieur chimiste d’origine chinoise qui, après 40 ans de recherches, a développé et synthétisé la pranathérapie. Il a enseigné cette pratique partout dans le monde »

Là encore, tout un protocole est mis en place visant à augmenter la force vitale dans les zones affectées.

Et pour illustrer son propos, Véronique évoque le cas d’une femme souffrant d’une inflammation de l’œil, qui a posté l’avis suivant :

« Je souffre de blépharite depuis plusieurs années, j’ai consulté 3 ophtalmologues qui m’ont prescrit des gouttes et des antibiotiques qui n’ont jamais été efficaces ; je souffrais jour et nuit continuellement et mon moral en pâtissait fortement ; j’ai contacté Véronique Jaouen qui a réussi, au bout de plusieurs soins, à supprimer la douleur et les suintements ; je fais un soin tous les 3 mois et je revis enfin ! »

À noter que la pranathérapie comme la cristallothérapie sont des pratiques complémentaires à la médecine conventionnelle et ne remplacent pas votre traitement. Aucun diagnostic médical n’est établi.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Soins énergétiques : Cristallothérapie et Pranathérapie

Contact : Véronique Jaouen – Tél. : 06 70 93 22 20

Lieu : Espace Teora

23 b, rue du 8 mai 1945 – 71240 Varennes-le-Grand

https://soins-energetiques-veronique-jaouen.webnode.fr/

Tarifs :

En présentiel : à partir de 55 €

À distance : à partir de 50 €

Pour aller plus loin :

École européenne de Cristallothérapie https://www.cristallotherapie-eec.fr/

Formation en Pranathérapie : JC WECKER https://www.jcwecker-therapeute.com