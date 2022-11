Les à-côtés du Festi'Bière de Chalon-sur-Saône

Le Festi'Bière, ce n'est pas que de la bière !

Vous trouviez également des stands variés à côtés des 17 autres consacrés à la boisson fermentée à base de malt, de houblon, de levure et d’eau comme celui de Laura Cheurlin de L'Arôm'à Bougies (Paris-l'Hôpital),de Claudine Péri Picard des Secrets de Coraline et Mathéo (Epervans), du Kiwanis International District France Monaco qui proposait des huîtres pour la bonne cause, du sympathique Christophe Reynaud de l'une des meilleures bouquineries de notre ville, Au Gré du Van, venu avec une pléthore de bandes dessinnées à petits prix, d'Emmanuel Mère, écrivain bourguignon des plus prolifiques, , lequel sera également présent au Salon du Livre du Centre hospitalier William Morey, le 15 novembre de 10 heures à 18 heures, des Terres du Moulin Madame, de Thomas Martin de la Bergerie de Santagny qui propose des fromages frais et affinés au lait cru de brebis, tommes, yaourt et de la viande d'agneau, de Béatrice Genieys et son fils, Adrien Hollande (aucun lien !), héliciculteurs d'Escarg'Holala (Savianges), et de Gilbert Bontemps de la Miellerie de la Natouze, pour ne citer qu'eux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati