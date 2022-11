Le Festival des solidarités en Chalonnais lance son édition 2022

Du 19 au 2 décembre 2022, un collectif d’associations chalonnaises s’invitera dans de nombreux espaces à la rencontre de tous les publics pour provoquer des rencontres et interpeller sur la nécessité de comprendre le monde pour pouvoir construire un avenir commun. Agitateurs d’initiatives, agitateurs d’alternatives, agitateurs de grelots, qu’importe, les organisateurs vont pousser des portes et faire un peu plus de bruit que d’habitude.

Depuis le début de la crise de hospitalité en 2015 provoquée par l’afflux massif de migrants aux frontières de l’Europe et surtout depuis la guerre en Ukraine en 2022, les opinions publiques européennes semblent avoir redécouvert combien leur quotidien et leur devenir sont imbriqués. Toutefois, devant l’évidente impuissance de la communauté internationale à garantir les droits essentiels à vivre en paix et debout, ou encore devant l’indifférence grandissante au murmure du monde, suffit-il de dénoncer et de prendre acte ? Pour les membres du collectif, il ne s’agit pas uniquement d’interpeller sur des injustices que nous avons bien du mal à entendre. Depuis 18 ans, le Festival des solidarités est un temps fort annuel pour réfléchir ensemble, apprendre et partager des expériences collectives pour écouter ce qui s’énonce ici et ailleurs dans le monde, et mesurer à quel point il bouge, se réinvente, s’organise dans la perspective de s’adapter aux enjeux environnementaux et politiques.

Sans grands moyens, il essaie de faire vivre le débat citoyen et la culture pour tous en créant du lien avec de nombreux acteurs culturels et associatifs dans tout le territoire chalonnais. Aujourd’hui, il touche en moyenne 3000 personnes et au fil des années, il est devenu un évènement attendu qui a su construire une belle dynamique associative en offrant à la fois qualité des intervenants et convivialité.

Découvrez le programme :

