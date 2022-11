Beaucoup d’émotion lors de l’inauguration de la plaque en mémoire de Christian Villeboeuf à l’école Vivant Denon

Mardi 15 novembre à 17h30, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône et Jean-Christophe Tavernier, Directeur de l’école élémentaire Vivant Denon, entourés de très nombreuses personnes : membres de la famille du défunt, élus - on notait la présence de Bénédicte Mosnier, Adjointe en charge de la culture ; d’Amelle Deschamps, Adjointe en charge des affaires scolaires ; Bruno Legourd, Adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales ; Véronique Avon, Conseillère déléguée Animation commerciale ; Dominique Rougeron, Conseillère déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap ; Serge Rosinoff, Conseiller chargé de mission Mémoire et monde patriotique - professeurs des écoles, élèves…, ont inauguré la plaque en mémoire de Christian Villeboeuf.

Disparu le 12 juin 2019 à l’âge de 60 ans des suites d’une longue maladie qu’il n’a eu de cesse de combattre avec ardeur, cette plaque a pris place, tout naturellement, dans la salle d’orchestre de cette école élémentaire où Christian a exercé son métier avec passion durant 31 ans. Également Chef d’orchestre de l’Harmonie de Saint-Rémy - Les Charreaux, Conseiller Municipal d’opposition, membre du Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise et fait Chevalier de l’ordre national de Mérite un an avant son décès, Christian Villeboeuf était une personnalité chalonnaise appréciée de tous ceux, petits et grands, qui avaient le bonheur et la chance de le connaître. Toujours souriant, à l’écoute et bienveillant, il reste dans les esprits comme un homme de bien qui œuvrait sans relâche en direction de tous.

SBR