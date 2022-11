Le téléthon est lancé, revivez les plus beaux moments de la soirée

Des animations et des spectacles de qualité

La grande soirée du lancement du Téléthon s’est déroulée vendredi 18 novembre à partir de 18 heures au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône.

En effet, après les randonnées organisées l’après midi sur la commune de Givry s’en suivait la cérémonie d’inauguration officielle en présence d’Alain GAUDRAY, Vice-président en charge de la santé, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de Pierre Carlot , Conseiller Municipal en charge des associations, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, d’Isabel Paulo, Conseillère municipale Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Benoît Morgante, Conseiller Municipal chargé de mission du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, Serge Rosinoff, Conseiller Municipal chargé de mission de la mémoire et du monde patriotique, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Michel Camus responsable Téléthon de l’AFM (Association Française contre les Myopathies) chargé de la partie Ouest du département de la Saône-et-Loire, de Gilles Badey, membre de l’O.M.S, de la retraite sportive et coordinateur du Téléthon, de Guy Aladame, Président de la Retraite Sportive, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, de Jean Luc Durand, Vice-président du l’O.M.S, de Pierre Girardet, Vice-président de la retraite sportive …

Après le lancement des défis du Téléthon, la soirée se poursuivait par la visite des stands par les officiels,

Une cérémonie de discours successifs,

Le grand spectacle gratuit pouvait commencer :

L’harmonie La lyre de St Rémy ( composée d'une quarantaine de musiciens)

Groupe de Pop Rock ONE SHOT (Pop rock)

La démonstrations de Monocycle avec les jeunes de Mellecey Champions du monde de leur discipline

Chanteuse de Pop Folk AnneSobad (Pop Folk)

Show des championnes du monde de Twirling Pompons : le Givry Starlett Club …

Clin d’ œil à une courageuse qui a lancé le rame-téléthon,

Relayée par Martine,

par Pierre Carlot

clin d'oeil également au pongiste Alain Gaudray.

Vous aussi, venez nombreux participer à cet événement ce samedi de 10 heures à 18 heures.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B