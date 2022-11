De mode à musique

Le week-end dernier au Petit moulin face au Théâtre du Pord Nord a eu lieu 2 événements consécutifs, liés mais pourtant d'univers différents. Dans un premier temps, nous avons eu l'honneur d'assister à un défilé de mode, qui comptait pas moins de 21 participantes présentant sous forme de défilé les créations d'un jeune couturier, lycéen chalonnais, Maxence Rodot aussi nommé MODORO.

En second lieu, était joué le spectacle musical ‘Suivez-moi jeune homme !’ Un tour de chant au fil de la mode avec Jean Jacques Parquier (récit, jeu), Claire Simonet (clavier) et Aude Husson Patru (chant, jeu) qui a également présenté et animé le déroulé de cette fabuleuse soirée.

Pour en savoir plus sur le jeune créateur Maxence Rodot : https://www.info-chalon.com/articles/2022/09/08/72699/maxence-rodot-16-ans-eleve-de-terminale-et-des-reves-plein-la-tete/

SA - Photo spectacle, crédit photo : Clémentine Jeannin