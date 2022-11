CHALON DANS LA RUE 2023 - Les dates dévoilées et l'appel lancé aux compagnies

> Les dates du prochain festival Chalon dans la rue : du 19 au 23 juillet 2023.

> Le lancement des appels à candidatures pour la Sélection Off et l’Aube de la création, du 1er décembre 2022 au 10 janvier 2023.



Le festival Chalon dans la rue 2023 se prépare…

Que nous réservera cette prochaine édition ? L’essence du festival avec près de 150 compagnies françaises et internationales qui vont transformer la ville en une scène urbaine monumentale, des lieux de convivialité, des rencontres professionnelles, une programmation organisée en Sélection IN, Sélection OFF et Aube de la création… mais aussi des surprises, de l'inattendu.

Nous vous en dirons plus dans quelques mois, le temps de bâtir tout cela.

Petit rappel :

> La Sélection OFF, c’est une centaine de compagnies sélectionnées. Elle livre un panorama riche et foisonnant de la création contemporaine en espace public, avec une diversité d’esthétiques, de disciplines et de propositions.

> L’Aube de la création, c’est une dizaine de projets sélectionnés. La présentation de créations en cours, pendant le festival, à un public éclectique de professionnel.le.s et de festivalier.e.s dans des lieux atypiques de la ville.

VOIR TOUS LES DETAILS