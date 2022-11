Le cabinet chalonnais Adida & Associés a soufflé sa 50e bougie

Pour marquer le coup auprès de tous les collaborateurs, le choix du lieu s'est porté en direction des Hospices de Beaune. Une manière de convier chacun dans un lieu mythique de la Bourgogne, pour cette belle entreprise, qui continue décennie après décennie, d'étendre son réseau. Il est loin le temps où Marcel Adida et Georges Delucenay jettaient les premières fondations de cette belle aventure entrepreneuriale. Dix ans plus tard, le cabinet s'étoffait avec les arrivées de Paul Adida et de Pierre Mathieu, puis en 1982 l'arrivée de Georges Buisson et Michel Vieillard en 1985, prenant ainsi la sucession des deux fondateurs.

Le début des années 90 annonce d'autres arrivées majeures avec celle de Jean-Charles Meunier en 1992 et Christian Guigue en 1993. C'est le début de l'ouverture du cabinet vers le monde de l'entreprise et l'installation du cabinet dans les locaux actuels situés Place du Châtelet à Chalon sur Saône. Le début d'une nouvelle ère pour le cabinet chalonnais qui ouvrira au début de l'année 2010 des bureaux à Mâcon et Charolles en prenant la sucession du cabinet Vigery-Parrod. Un développement qui a concerné également la capitale bourguignonne avec une implantation à Dijon. En 2012, le cabinet se posait aussi à Beaune. Un maillage bourguignon hors-norme qui fait la démonstration de son rôle incontournable.

En 2011-2012, c'est un nouveau vent de fraîcheur qui est venu souffler sur la Place du Châtelet avec les arrivées Me Jean- Baptiste MATHIEU, Jean-Vianney GUIGUE, William ROLLET et Ludovic Buisson.

Au fil du temps, le cabinet a réussi à s'imposer sur les domaines de compétences juridiques au point que chacun est en capaciter d'orienter les clients vers les collègues mieux à même de les accompagner. Droit de la famille, droit social, droit pénal, droit immobilier, contentieux commercial, bancaire ou civil, indemnisation du préjudice corportel, droit des affaires, droit des sociétés ou fiscal... rien n'échappe depuis désormais un demi-siècle au cabinet Adida&Associés.

Désormais 43 personnes dont 19 avocats

Une vraie petite armée anime le cabinet au quotidien, dont 5 juristes, 17 assistantes juridiques et bien sûr 19 avocats. En 2020, face aux demandes et aux succès enregistrés par le cabinet, le cabinet a associé cinq jeunes associés à savoir Clémence Mathieu, Alice Girardot, Margot PERBET, Jérôme DUQUENNOY et Julien DUQUENNOY. Tout prochainement, deux autres figures du cabinet deviendront associés à part entière, Me Lucie BOURG et Me Pierre DELARRAS.

« seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin » , la fameuse formule usée à toutes les sauces pourrait pourtant totalement qualifier le cabinet, qui a su au fil du temps, sans cesse intégrer de nouveaux talents et s'adapter en permanence aux nouveaux enjeux.

Pour cette soirée anniversaire, le cabinet a tenu à mettre en avant et saluer l'ensemble de ses collaborateurs. Une démarche saluée par les invités à l'image de Sébastien Martin, Gilles Platret, Marie Mercier et Louis Margueritte, venus souffler le gâteau d'anniversaire.

Laurent Guillaumé

Photos Studio Piffaut