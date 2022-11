Lancement des illuminations et de la sonorisation des rues place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône

Le photoreportage info-chalon.com

Samedi 26 novembre à 17 h, une fois de plus le lancement officiel des illuminations et de la sonorisation des rues à Chalon-sur-Saône a attiré du public et un grand nombre d’élus.

Sur place, on notait effectivement la présence aux côtés de Gilles Platret, Maire de la Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale … et de nombreux conseillers Véronique Avon, Conseillère Municipale, déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Conseillère Municipale, déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Laurence Friez, Conseillère Municipale chargée de mission du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais , Benoît Morgante, Conseiller Municipal chargé de mission suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, Serge Rosinoff, Conseiller Municipal chargé de mission de la mémoire et du monde patriotique, Paul Thébault, Conseiller Municipal chargé de mission du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, Françoise Vaillant, Conseillère Municipale chargée de mission de la création du permis de végétaliser en pied d’immeuble, Monique Brédoire, Conseillère Municipale déléguée chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain...

Extrait du discours prononcé par Gilles Platret : « Nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette place Saint Vincent pour ce moment qui est forcément un moment symbolique. Nous avons décidé d’anticiper les traditionnelles festivités du 8 décembre qui auront néanmoins lieu à Chalon-sur-Saône comme partout ailleurs, pour simplement donner un air de fête à notre ville. Nous traversons une période un peu compliquée les uns et les autres, ce n’est pas toujours des bonnes nouvelles que nous apprenons qui nous donnent le moral mais pour autant, nous avons à cœur de donner un petit peu de sourire à chacun et les lumières y contribuent et c’est pourquoi nous avons souhaité lancer ces illuminations […] Cette année, nous avons choisi outre la carte de la bonne humeur et de la lumière, jouer celle de la solidarité. C’est important de considérer que même si nous avons des soucis ici en France, il y a trop de pays dans le monde qui en connaissent des biens plus graves que les nôtres. Cela a été, vous le savez, avec cet élan de solidarité que nous avons manifesté pour l’Ukraine depuis le printemps dernier […] Mais nous avons souhaité à nous associer à un autre et profiter de cette fête des lumières en avance pour pouvoir donner un sentiment de solidarité et manifester notre soutien au sujet des femmes en Iran qui après des décennies de dictature ont décidé de secouer ce vieux régime anti-démocratique et d’apporter un peu de liberté dans ce pays […] Nous avons cherché un moyen de les aider et c’est très compliqué car l’Iran est un pays fermé et on ne peu pas avoir de contact direct avec eux mais par l’intermédiaire d’un grand reporter qui est à la fois Iranien et bourguignon, Emmanuel Razzali, l’idée est venue de proposer à un chorale de Chalon-sur-Saône de chanter, chanter car le chant est un moyen par lequel les iraniens tiennent bon malgré une répression absolument féroce qui fait des morts tous les jours […] J’ai donc contacté Isabel Paulo, qui est à mes côtés et qui est la Présidente de la Maitrise Saint Charles de réaliser ce projet qui a été immédiatement été validé par l’ensemble de la Maitrise Saint Charles [...] Alors qu’il y a un colloque sur l’Iran dans quelques jours au Sénat et bien, nos jeunes chalonnais vont monter à Paris pour chanter deux chants iraniens que vous allez entendre aujourd’hui. C’est un peu un message d’espoir que l’on voulait lancer […] Merci à vous et après le décompte, je laisse la place à la Maitrise Saint Charles ! ».

il était 17 heures 40 quand la place Saint-Vincent s’est illuminer suite à un décompte opéré par le premier Magistrat de la ville avec le public.

Les enfants de la Maitrise-Saint Charles entonnaient ensuite 2 chants iraniens qu’ils présenteront dans quelques jours au Sénat en soutien au combat des femmes iraniennes.

Ensuite la fanfare lumineuse « Flash drums » de la Compagnie La Timba del Mundo prenait le relais

Il était temps au public d’aller déguster vin chaud, chocolat chaud et mignardises mis à disposition par la sympathique équipe du service réception de la Mairie.

J.P.B