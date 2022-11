40ème anniversaire de la Maison des Vins, une longévité sans faille

De nombreuses personnalités présentes !

Samedi, à partir de 19 heures, dans un barnum situé 2 Promenade Sainte Marie à Chalon Sur Saône (à côté de la Maison des Vins), se déroulait la cérémonie d’anniversaire des 40 ans de la Maison des Vins.

A cette occasion de nombreuses personnalités étaient présentes : Louis Marguerite, Député de la 5ème circonscription, Elisabeth Roblot, 10ème Vice-présidente du Conseil Départemental de Saône-et-Loire en charge du tourisme et de l’attractivité du territoire, Sébastien Martin, Président du Grand chalon, Dominique Juillot, 1er Vice-président en charge de la transition écologique, de l'aménagement durable du territoire et de l'urbanisme, Fabienne Saint-Arroman, Vice-présidente en charge de la Petite enfance Alain Gaudray, Vice-président en charge de la santé, Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Monique Brédoire, Conseillère Municipale déléguée chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Roelof Ligtmans, Directeur-président de la Maison des Vins …

Extrait du discours de Roelof Ligtmans : « En novembre 1982, il se passe trois événements importants au niveau mondial : La sortie de l’album Thriller de Michael Jackson, la Mort de Léonid Brejnef à Moscou (dernier grand leader de l’Union Soviétique) et l’ouverture de la Maison des vins qui est toujours là ! Nous, c'est-à-dire le Conseil d’Administration de la Maison des Vins composé de 17 vignerons de la Côte chalonnaise, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir ce soir pour fêter avec nous les 40 ans d’existence de la Maison des Vins de la Côte Chalonnaise […]

Je salue d’abord la fidélité de la ville de Chalon. Tous les conseils municipaux depuis le départ ont toujours eu l’intérêt de la Maison des vins à cœur. C’est la ville qui met à notre disposition le joli chalet où se trouve notre boutique. C’est la ville qui était à nos côtés lors des travaux d’agrandissement de 2016/2017. C’est la ville qui a récemment désenclavé et rafraîchi le quartier, ce qui nous donne une meilleure visibilité. Et presque pas besoin de le dire, c’est la ville qui supporte plus généralement la viticulture en côte chalonnaise par le biais de son support à la Paulée, un événement incontournable qui fait venir du monde à Chalon. Il y a d’ailleurs un autre dispositif qui fait venir des touristes, c’est la route 71, initiative du Département, dont vous trouverez une borne à l’intérieur de la boutique. Pendant ces 40 ans, la Maison des Vins a rempli sa mission de promotion des vins de la Côte Chalonnaise et pour cela il faut du vin ! On salue la fidélité des dizaines de domaines qui supportent notre association et cela souvent depuis des décennies. Parfois le vin se vend très bien, ils n’ont pas besoin de la Maison des Vins pour écouler la production mais parfois les marchés sont en berne et la Maison des Vins reste une valeur sûre pour en vendre un peu. Beaucoup de domaine ont bien compris que la fidélité mutuelle cela fait gagner tout le monde |…]

Il ne faut pas qu’une boutique et du vin dedans pour que cela tourne, on a besoin aussi de clients, d’ailleurs ce soir nous avons quelques uns de nos clients les plus fidèles qui sont parmi nous et cela nous fait un grand plaisir. Vous êtes les vrais ambassadeurs de la Maison des Vins et de notre côte viticole […] Pas de boutique non plus sans une bonne équipe et la aussi, Jean Charles, Thierry, Sophie, Axel, Grégoire et Lise Marie sont une équipe expérimentée, efficace, souriante et dévouée de notre boutique. Avec eux, sachez que devant vous, vous trouvez plus de 80 ans d’expérience avec les vins de la Côte Chalonnaise, vous ne trouverez pas meilleur ailleurs! […]

Je finis les remerciements par un petit mot au sujet de notre association car la Maison des Vins à la base, c’est bien une association à but non-lucratif, gérée par des bénévoles non rémunérés. Comme dans chaque association, il y en a un qui est un peu plus bénévole que les autres, cela s’appelle un Président. J’ai l’honneur et la joie de saluer parmi nous, Bernard Fricaudet, Jean-Michel Léquier, Michel Goubard (pilier de la Côte chalonnaises et co-fondateur), Pierre Saint-Arroman, Baptiste Lump, Agnès Vittaut et bien sûr une pensée pour Charles Dubesset qui ont tous été présidents de la Maison des Vins et qui ont de leur façon marqué l’histoire de cette belle maison […]

La soirée d’anniversaire se terminait par une soirée cocktail.

Clin d’œil, à la sympathique équipe de la Maison des Vins qui accueille avec un grand professionnalisme les visiteurs.

Clin d’œil aux ‘ Tritons’, groupe du Conservatoire du Grand Chalon qui assurait l’ambiance musicale.

