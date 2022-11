AVIS DE DECES - Madame Mauricette GUYONNET née MARCIAUX

CHALON-SUR-SAÔNE



Roger GUYONNET,

son époux ;

Christian, Véronique et Béatrice, ses enfants ;

Jérémy, Sébastien, Emilie, Marion, Marie, Antoine et Etienne, ses petits-enfants ;

ses sœurs, son frère ;

ses neveux et nièces,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Mauricette GUYONNET

née MARCIAUX

survenu à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Notre Dame des Lumières de Chalon-sur-Saône le samedi 3 décembre à 10 heures.