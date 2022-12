C’est avec « un public trop peu nombreux mais de qualité » ; comme l’ont indiqué les organisateurs sur leur page Facebook ; que les trois romancières locales ont pu échanger et partager leur sources d’inspiration et leurs techniques d’écriture.

« Le but de cette soirée est de faire découvrir des auteurs locaux par le biais de questions-réponses » a expliqué Cecile Chatry, responsable de la bibliothèque, en charge du secteur adultes.

Les trois romancières, toutes très différentes, se sont prêtées au jeu des questions-réponses avec énormément de sincérité.

Toutes ont souligné le côté thérapeutique de l’écriture : chacune d’entre elles se sont mises à écrire à un moment difficile de leur vie.

Claudine Faivre, professeur d’espagnol au collège de Buxy, s’est mise à écrire son premier roman alors qu’elle affrontait la maladie : « j’ai été arrêtée pendant plus d’un an et demi et l’écriture a clairement été une thérapie pour moi, cela m’a permis de m’évader et de mieux supporter les traitements que j’ai subi » a t-elle confié au public ce vendredi soir.

Nataly Frachet, quant à elle, a également indiqué s’être mise à écrire lors d’un événement familial tragique : « j’ai perdu mon papa et j’ai ressenti ce besoin d’évasion, je me suis donc réfugiée dans ma résidence secondaire dans le Jura et je me suis mise à écrire ».

Nataly qui exerce une activité principale de comptable, a trouvé son équilibre et son bonheur dans l’écriture : « pour mon premier roman, j’ai confié mes problèmes personnels à l’héroïne de mon livre et je me suis libérée et révélée » a t-elle précisé.

Annick Bourbon-Rochette a partagé elle aussi le point de vue de ses paires : « Je suis professeure de lettres à la retraite donc j’ai toujours écris mais je n’avais, avant mon premier roman, jamais écrit de livre, c’était plutôt des nouvelles ou des traités ». Très préoccupée par l’écologie, un matin, Annick s’est réveillée avec le besoin d’écrire sur le sujet : « je subissais une très forte éco-anxiété, je me suis alors dit que je n’avais qu’à écrire une histoire où cela se passe bien » et c’est comme cela que son premier roman d’anticipation : « Les Fantômes du futur » a vu le jour.

Nataly Frachet quant à elle, a sorti son tout premier polar « Tempête de haine » en mars 2017.

Le tout premier roman de Claudine Faivre « Vous revenez quand ? » est quant à lui sorti en 2019 et dépeint le quotidien d’une jeune auxiliaire de vie.

« C’est ma fille qui a commencé ce métier à 20 ans et qui me racontait les anecdotes de ces personnes âgées, qui n’attendaient qu’une seule chose : que ma fille reviennent le lendemain pour s’occuper d’eux. J’ai été touché par cela et j’ai voulu par le biais de mon roman rendre aussi un hommage aux soignants » a t-elle ainsi expliqué.

La soirée s’est poursuivie par la présentation des différents autres romans des auteurs au public.

« C’est la première fois que j’ai l’occasion d’échanger avec un auteur et c’est très intéressant de connaître l’acheminement et les réflexions qui anticipent la sortie d’un roman » a confié une jeune femme présente ce vendredi soir à la bibliothèque.

Le prochain rendez-vous pour la bibliothèque municipale de Saint-Marcel, c’est le mercredi 12 décembre à 15h30 avec « Les histoires de Noël racontées par Emilie » (cf affiche ci-dessous). C’est Emilie, en charge du secteur jeunesse de la bibliothèque qui contera aux petits et aux grands (à partir de 4 ans) des histoires sur le thème de Noël, avec l’arrivée surprise du fameux « bonhomme en rouge » à l’issue de la rencontre.

Plus d’informations auprès de la bibliothèque municipale de Saint-Marcel au 03.85.42.70.70.



Amandine Cerrone.