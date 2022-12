La Sainte-Barbe, l'occasion de récompenser les pompiers de Givry pour faits d'armes

Dès 10h30, après une petite cérémonie au monument aux morts, la fanfare de l'Élan Palingeois, qui a fait le déplacement depuis le Charollais, a retenti dans les rues de Givry, ouvrant la voie aux Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) et à leurs aînés, suivis par les élus dont le maire Sébastien Ragot et son adjoint Jean Lanni et le président du Grand Chalon Sébastien Martin. Une marche fermée par divers citoyens, apparentés ou non aux pompiers.

Remontant l'avenue de Verdun et redescendant par la rue de la République et son prolongement de l'avenue de Mortières, le cortège a été amplement salué et pris en photos et vidéos (qu'on imagine partagées sur les réseaux sociaux) par les passants et les riverains penchés à leur fenêtre, et a poursuivi sa parade par la rue de la Croisette afin de rejoindre le Centre d'Incendie et de Secours où s'est tenue la remise des galons, grades et diplômes devant une cinquantaine de personnes.

Une pluie de récompenses

Chez les 17 JSP, tous ont passé une phase de leur brevet : grade 1) Mathieu Alexandre, Angèle Bourgeon, Alix Desroches-Janin, Loane Rodrigues-Pereira, Rafael Saradelle, Wassim Sassi, Lara Waneger ; 2) Lou Cortinovis, Nawel et Nowman Faissoili ; 3) Lucyl Michaud, Monneret Nathan ; 4) Jade Bourgeon, Amélie Leloutre, Diego Petiot-Dinoto, Maëlis Plassard et Clément Siwek.

Puis Maud Chalumeau, présidente de l'amicale, et Gwenaëlle Gaudillière-Le Dain ont reçu l'insigne de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 71, avant que ne soient décorés des médailles d'honneur le lieutenant Cédric Bailleux et l'adjudant-chef Sylvain Tatreaux (médaille d'or pour 30 ans de service), le sergent Sébastien Gauthey (20 ans, argent) et, à nouveau, le sapeur 1e classe – et quelques minutes plus tard caporal – Maud Chalumeau (10 ans, bronze).

Niveau promotions, l'adjudant Stéphane Plassard voit désormais son grade agrémenté de « -chef » tout comme le caporal Valentin Chavet, quand les caporal-chef François Lamy, Julien Ramousse et Anthony Tramoy passent sergents, et les sapeurs Mathilde Bourgeon et Inès Testard passent de la 2e à la 1e classe. Ont également été cités à l'ordre du corps préfectoral le médecin lieutenant-colonel Paul-Henry Bassenne, l'adjudant Aurélien Michelet et le caporal Nathan Bailleux.

Pour terminer ce temps fort, l'adjudant-chef Cyril Bredon s'est vu remettre un diplôme sanctionnant sa formation de formateur-accompagnateur, suivi de Stéphane Plassard, formé en EAP1, Aurélien Michelet (chef d'agrès secours routier), le sergent François Lamy et le caporal Victor Roucher-Sarrazin (équipiers feu de forêt), le caporal-chef Mickaël Vion et le 1e classe Bastien Leloutre (conduite COD1), la 1e classe Mathilde Bourgeon et le 2e classe Adrien Descombes (formation SUAP) et Inès Testard (formation incendie).

Le fruit d'une coopération acharnée

Une valorisation méritée et des diplômes entérinant une montée en compétences saluées par Cédric Bailleux, chef du C.I.S., heureux de pouvoir célébrer à nouveau la Sainte-Barbe après son annulation en 2021, et qui a remercié non seulement les pompiers de Givry, qui auront collectivement donné 95 479 heures de leur temps sur les douze mois écoulés.

Un temps pris sur le travail et sur la vie de famille, l'occasion de remercier également les conjoints et les enfants, mais aussi les employeurs, dont l'aléa des interventions affecte la gestion des ressources humaines mais qui sont fidélisés par la signature de conventions. Un impact qui sera allégé par la réforme du système et un recentrage sur le secours d'urgence.

Le lieutenant-colonel Joël Royet, représentant de l'union départementale, a dressé un état des lieux des sapeurs-pompiers du département et de France unis par ce temps fort, rappelant leur don de soi jusqu'au sacrifice de leur vie (16 pompiers de Saône-et-Loire morts en service commandé depuis 1946). Au quotidien, ils sont intervenus dans quelque 39 000 situations, dont 76% en secours à la personne (en relais du SAMU), 2700 accidents de la route et 3000 incendies.

Mais ce sont les solidarités croisées entre services départementaux qui ont été particulièrement soulignées, avec des interventions en Franche-Comté, dans l'Allier et jusqu'en Gironde pour lutter contre la grêle, les intempéries de juin et l'été aux feux de forêt hors-normes. Et si seulement 70 hectares ont été détruits localement quand des centaines ont pu être sauvés, une réorganisation s'impose face aux nouveaux enjeux.

Le rythme de croisière est peu à peu atteint grâce aux 345 pompiers professionnels et près de 2000 volontaires qui pourront s'appuyer sur de nouveaux véhicules et équipements, aux 83 personnels administratifs et techniques, et aux 535 JSP.

Un mot des élus

Messieurs Ragot et Martin ont à leur tour exprimé leurs félicitations et leur soutien aux sapeurs-pompiers, évoquant le milieu comme une école de la vie pour les JSP et une filière de formation d'excellence, rappelant l'affection de la population pour ses pompiers (quand dans certains coins, ceux-ci se retrouvent caillassés) et insistant sur leur qualité de soldats du feu, à mettre en perspective avec l'hommage au monument aux morts.

Quant au député Rémy Rebeyrotte, arrivé entre temps, il a évoqué son combat pour qu'une plus grande part de la taxe de séjour finance ce service de protection civile « préféré des Français » qui a réalisé 4 millions d'interventions à l'échelle nationale, même si la Saône-et-Loire n'est pas à plaindre face à d'autres départements sous-dotés en équipements.