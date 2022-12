A Saint Rémy, Madame le Maire a officiellement inauguré la rénovation de la rue Musy et la place du Carcan, phase 2022 du plan vélo.

Après 2 ans de travaux, la rue Musy et la place du Carcan du quartier de Taisey ont été aménagées pour faciliter les déplacements doux dans le cadre du plan vélo.

Depuis le printemps 2020, les riverains de la rue Musy étaient plongés dans un chantier colossal de réfection des différents réseaux comprenant la distribution d’eau potable, les réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales, les réseaux de distribution électricité, téléphone, fibre…, de la rénovation de l'éclairage public, du réaménagement des voies de circulation favorisant les déplacements à vélo et à pied.

Pour cette inauguration Florence Plissonnier maire de St Rémy, des élus et des habitants sont venus en vélo empruntant la rue Musy pour se rendre place du Carcan où elle a procédé à la découverte de la plaque commémorative symbolisant "Saint Rémy cyclable, phase 2022", A cette inauguration avaient été conviés les représentants des entreprises qui ont œuvré sur ce chantier à savoir Guinot TP, Bouygues, Signaux Girod, AEI Eiffage, Chapey paysagiste.

« Avec ces aménagements, nous voulions rendre plus esthétique la rue et redonner un caractère historique à ce vieux quartier de Saint Rémy. Ssur la place, nous avons installé des jeux pour enfants et prochainement il y aura une table. Le projet a été subventionné à hauteur de 80% par l’ensemble état, région, département, Grand Chalon.» a conclu Madame le Maire.

C.Cléaux