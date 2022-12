Rencontre avec Bruno Le Maire et prix de l’électricité, la CPME obtient des dispositifs d’accompagnement supplémentaires pour les PME

Communiqué



Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a confirmé ce matin que les PME auront accès à un « amortisseur électricité » leur permettant, à compter de 2023, de voir baisser leur facture d’électricité de 20%.

Il a également indiqué qu’ « à la demande de la CPME et de son président François Asselin, et après avoir entendu les boulangers et les bouchers » (également adhérents de la CPME), des dispositifs complémentaires d’aides seront ajoutés.

"Ainsi, se félicite Clarisse MAILLET Présidente de la 1ère Organisation patronale de France d'employeurs, nos PME et nos TPE dont la puissance de compteur excède 36 kVA - qui, après application de la baisse de 20%, continueront à avoir une facture d’électricité représentant plus de 3% de leur chiffre d’affaires, conserveront la possibilité d’accéder aux aides actuellement existantes. Leur facture pourra ainsi être, au maximum, diminuée de 35%.

De plus, poursuit-elle, les entreprises dont l’existence continuera à être directement menacée par les hausses des tarifs de l’électricité, se verront offrir la possibilité d’accéder à un « guichet de secours », mis en place dans chaque département. La situation de leur entreprise sera alors examinée individuellement. Un numéro vert sera mis en place à cet effet : le 0806-000-245."

"Il s’agit là d’avancées majeures, se félicite Clarisse MAILLET, qui prouvent une fois de plus que nous sommes écoutés ET entendus, eu égard à notre rencontre à Montceau-les-Mines il y a quelques semaines, où nous avons eu à cœur de porter la voix des TPE/PME que nous représentons.

Ces avancées permettront d’apporter un réel espoir à nos chefs d’entreprise qui se trouvent aujourd’hui dans une impasse. La CPME, qui sera attentive à la mise en œuvre de ces annonces, ne peut que s’en féliciter."