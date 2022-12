Soirée des trophées organisée par l’OMS à la salle Marcel Sembat

De nombreux récipiendaires, le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 9 décembre, à 19 heures 30, se déroulait à la Salle Marcel Sembat à Chalon-sur-Saône, la Soirée des Trophées du Sport afin de récompenser les bénévoles pour leur fidélité et les sportifs pour leur performance.

Une soirée organisée par Thierry Thevenet, Président de l’Office Municipal du Sport assisté de Jean Luc Durand, Vice Président, de tous les membres de l’O.M.S et en présence : de Louis Marguerite, Député de la 5ème Circonscription, de Dominique Juillot, 1er Vice-président en charge de la transition écologique, de l'aménagement durable du territoire et de l'urbanisme, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, Olivier Grosjean, Conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Véronique Avon, Conseillère Municipale déléguée à l’animation commerciale, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Françoise Vaillant, Conseillère Municipale chargée de mission de la création du permis de végétaliser en pied d’immeuble, Pierre Carlot, Conseiller Municipal chargée de mission délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Gilles Vechambre, Directeur du service des Sports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon… ainsi que de nombreux présidents de clubs, sportifs et bénévoles.

Une soirée, diligentée d’une main de maitre par Didier Pommey et sa femme, qui récompensait tous les récipiendaires pour les années 2021 et 2022. Une fois de plus, cette cérémonie a permis de remettre une distinction non seulement aux sportifs qui se sont illustrés lors de championnats départementaux, régionaux, nationaux, internationaux voir mondiaux mais aussi aux bénévoles méritants.

Thierry Thevenet a ouvert cette remise des trophées par un discours de bienvenue adressé à tous les participants à cette soirée :

« Enfin nous y sommes … Après moultes reports puis en définitive des annulations, nous pouvons honorer ce soi les sportifs chalonnais s’étant illustrés lors des 2 dernières saisons. Cette désormais traditionnelle soirée des trophées de l’O.M.S permet de mettre en avant la grande famille sportive chalonnaise, mais c’est aussi l’hommage que nous voulons rendre à vous tous, sportifs, dirigeants, entraineurs et bénévoles de nos clubs.

Vous êtes les porteurs des vertus énoncées plus haut, au cœur même de notre ville, sur nos terrains, dans nos stades et nos gymnases, chaque jour, entourés de notre belle jeunesse. Votre présence si nombreuse dans cette salle nous montre une nouvelle fois que le sport fait partie intégrale de notre mode de vie. Oui, il y a bien à Chalon-sur-Saône une culture sportive, et par votre engagement bénévole et vos résultats sportifs, vous faites vivre cela au sein même de nos clubs.

Au-delà des performances des sportifs chalonnais et elles sont nombreuses comme le démontre cette soirée, ce sont les valeurs du sport, de la citoyenneté, de l’engagement collectif au service de l’intérêt général qui caractérisent le monde sportif chalonnais. Rare sont les weekends ou rien ne se passe sur les terrains, dans les gymnases, dans les bassins et autre slieux d’activités sportives, sans qu’il n’y ait une rencontre sportive à l’extérieur du département où l’on apprend dans la presse écrite et parlée, que des sportifs chalonnais se sont illustrés lors d’une manifestation sportive de tous niveaux qu’elle puisse être.

Que vous soyez athlètes de haut niveau, sportif amateurs ou pratiquants le sport loisir, vous pouvez être fiers de tous vos résultats, fiers de la façon dont vous véhiculez l’esprit sportif, fiers de la manière avec laquelle vous portez les couleurs de votre club, de votre ville et de votre département. Au travers de nos associations, le sport est un moyen unique de rassembler tout le monde, sans aucune restriction, c’est pour cela que nous devons encourager du mieux possible la pratique sportive à tous les niveaux.

Nous allons ce soir récompenser certains sportifs de nos clubs. Les choix effectués par la commission sport de l’O.M.S furent difficiles tant les dossiers présentés étaient nombreux. Plus de 130 candidats ont été proposés par les clubs pour les différents trophées. Mais il a fallu faire un choix et cela ne fut pas facile. Certes, il y aura des déceptions pour ceux qui n’ont pas été retenus, mais sachez bien que tous, vous avez marqué le sport chalonnais lors de ces deux dernières saisons, alors encore une fois félicitations à tous les sportifs et clubs chalonnais pour l’ensemble de vos résultats.

Avant de conclure, permettez-moi une nouvelle fois de vous féliciter et de vous encourager à poursuivre vos activités à l’intérieur de vos clubs respectifs ! Bonne soirée à vous et vive le sport à Chalon ! ».

La soirée commençait par un hommage aux amis sportifs disparus au cours des deux années passées.

S’en suivait la présentation des deux parrains de la soirée : Alexis et Nicolas Font

Une intervention de Gilles Platret

Les 39 récipiendaires se sont succedés :

Trophée Ecole de Sport

Clubs : Ecole VTT Ecole Natation

Trophée Bourgogne

Individuel femme : Sarah Hoareau (CNC) Louane Lebeault (Chalon Fémina)

Individuel homme : Mathéo Gouin (ECA) Amine Belhadi (Ring Olympique)

Equipe : Equipe Cross (ECA) U15 féminine (Elan Chalon)

Trophée France

Individuel femme : Nathalie Roy (Chalon Triathlon) Carmen Picard (Karaté Boxing)

Individuel homme : Hugo Jean Perrin (UGC) Thibault Lacquit (Karaté Boxing)

Equipe : Relais 4 x 100 mètres (Eca) Equipe séniors Volley

Trophée Espoir

Individuel femme : Marie Morland (RTC) Marie Lou Demonfaucon (Tennis Club)

Individuel homme: Christophe Poillot (Yacht Club) Mael Montoussamy (ECA)

Trophée internationaux

Individuel femme : Valérie Ita (Elan Handi) Alix Rios (Tennis Club)

Individuel homme : Ethan Chouraqui (Aviron) Akram Neji (Elan Asso)

Trophée Tokyo 2021

Cédric Fèvre (Step Chalon)

Fadane Hamadi (Entente Chalonnaise Athlétisme)

Trophée Dirigeants

Individuel femme :Sandrine Chaplin (Rock Cheerleader) Josette Grosbois (Avenir Cyclisme)

Individuel homme : Jacques Bbonnet (UGC) Patrick Martin (Elan Asso)

Trophée Bénévoles

Individuel femme: Anne-Marie di Benedetto (Bébé Nautique) Cécile Giraud (Badminton)

Individuel homme : Georges Debrosse (Boule d’Or Chalonnaise) Jean-Luc Michaud (Yacht)

Trophée CD OMS

Individuel femme : Michèle Gaudillat (CBC)

Individuel homme :Jean Luc Durand (Cap au Large)

Coup de Cœur du Président

Manifestations : FSGT Tir à l’Arc et Retraite sportive (Aides aux Clubs)

Individuel ou équipe : Equipe sénior des Coquelicots et Corentin Laville (Mini Auto Racing)

Dirigeants ou bénévoles : Dominique Juillot (Elan Chalon) Adolphe Dubois (Grand Chalon Athlétisme)

La photo de tous les récipiendaires était réalisée

Clin d'oeil de la délégation de la boule d'Or chalonnaise bien représentée

Clin d’œil à Pierre Carlot qui a remis le trophée à Georges Debrosse, Président de la Boules d’Or Chalonnaise

Le photoreportage info-chalon.com

La soirée se terminait par le pot de l'amitié

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B