Vers une pénurie de croquettes ?

Alors que les Français connaissent une période difficile, marquée par les pénuries et l'augmentation des prix de l'électricité, de l'essence et des denrées alimentaires, il semblerait que l'inflation touche désormais nos animaux de compagnie. En effet, en raison de problèmes de production, les stocks de croquettes et de pâtées s'amenuisent de plus en plus, faisant flamber les prix des produits industriels destinés aux chiens et chats. Nos boules de poils vont-elles devoir se serrer le collier ? On vous explique tout !



LA FIÈVRE PORCINE ET LA GRIPPE AVIAIRE EN CAUSE

La France compte 80 millions d'animaux de compagnie, dont 22 millions de chats et de chiens. Cela fait beaucoup de croquettes et de pâtées ingurgitées chaque jour : environ 61 kg par seconde et 1,9 million de tonnes chaque année. Le marché de l'alimentation animale est donc particulièrement lucratif…

Mais depuis quelques semaines, vous aurez probablement remarqué que les prix de ces denrées ont largement augmenté. Et pour cause, selon Les Echos qui s'est penché sur le sujet, la filière connaît une forte inflation en partie due à la fièvre porcine et à la grippe aviaire qui ont fait chuter la production. Or, le porc et le poulet sont des viandes très utilisées dans les produits industriels destinés à nos boules de poils. Les aliments fabriqués pour nos petits carnivores sont en effet généralement composés à 90 % de protéines animales, même s'il s'agit de parties peu consommées comme les abats. En plus d'une flambée des prix, il faut donc s'attendre aussi à une pénurie.

D'autres facteurs entrent également en compte, notamment la hausse du coût de l'énergie, celle des carburants pour le transport, celle des emballages et les délais de livraison rallongés. Un constat plus que préoccupant lorsqu'on sait que 98 % des chiens et 99 % des chats en France sont nourris avec des aliments industriels…



DES PRIX QUI S'ENVOLENT ET DES RUPTURES DE STOCKS

Les propriétaires d'animaux, et plus particulièrement de chats et chiens, doivent donc s'attendre à payer plus cher les croquettes ou les pâtées. À titre d'exemple, les tarifs de la volaille ont bondi de 42 %, ce qui pousse les fabricants à s'orienter vers d'autres viandes comme le canard. Mais ces alternatives n'empêchent pas pour autant l'augmentation des prix puisque les industriels sont bien souvent obligés de se fournir en matières premières à l'étranger, ce qui a forcément un impact sur le coût du transport. Le cours des céréales, qui composent la plupart des croquettes aujourd'hui, a également grimpé en flèche, se répercutant sur les prix des produits en magasin. Autre ingrédient indispensable qui connaît également une hausse importante : les biocarburants, issus des graisses animales et utilisés pour enrober les croquettes, dont le prix a été multiplié par trois. De quoi bien faire grogner nos gueules d'amour...



