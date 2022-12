L'équipe du Samusocial de la Croix Rouge Française de Chalon-sur-Saône lance un appel aux dons

Au moment où les lumières illuminent nos rues, les équipes du Samusocial de la Croix Rouge Française de Chalon-sur-Saône vont à la rencontre des personnes en situation de précarité, avec trois maraudes par semaine depuis le 1er novembre, les lundis, mercredis et vendredis.

«C'est aussi la période où nous avons la plus forte demande de vêtements chauds (parkas, bonnets, gants et chaussettes), de couvertures et duvets, auxquels on peut ajouter des protections contre la pluie», précise Philippe Riegel, le vice-président et directeur de l'action sociale de la Croix Rouge Française de Chalon-sur-Saône.

Et vu le grand froid qui s'installe sur le Chalonnais, il y a urgence.

Aussi, si vous avez ce genre de produits (en bon état), merci de les déposer les matins entre 9 heures 30 et 11 heures 30 aux locaux de l'unité locale de la Croix Rouge Française, 13 Rue Claude Perry, du lundi au vendredi ou, en appelant au 03 85 48 01 21.

Philippe Riegel souhaite également souligner les partenariats forts noués avec d'autres associations comme l'Accueil de jour, la Soupe populaire, le Pont mais aussi avec le 115, un numéro à appeler si vous voyez quelqu'un en détresse. «Alors nous interviendrons», ajoute le responsable.

Ce dernier tient à vous remercier par avance pour votre soutien et pour les personnes rencontrées lors des maraudes, soit 30 à 40 personnes par maraude depuis le début de l'hiver 2022.

En 2021, une trentaine de bénévoles du Samusocial ont fait 109 maraudes, soit 1 526 heures de présence sur le terrain de novembre 2020 à fin juin 2021.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati