Diverses activités à Givry pour ce week-end « navidenien* »

À quinze jours de la Nativité, les sorties ne manquaient pas pour cette fin de semaine : séance photos avec le Père Noël, marché organisé par l'Union des Commerçants et Artisans, remise de médaille, et salon des collections.

* Néologisme emprunté à l'espagnol « navideño » afin de pallier l'absence en français d'un adjectif relatif à Noël.

Comme l'annonçait le village en bois installé place de la Poste et à deux pas de l'Hôtel de ville, le Père Noël est venu samedi pendant près de deux heures sur le parvis de la Halle Ronde pour poser avec les enfants (et ceux qui en ont gardé l'âme), même si ces derniers ne se sont pas autant déplacés que ce qu'on aurait pu espérer, sans doute en raison des très basses températures (crédits photos : Aurélie Zimmermann).

Autour du Père Noël, au dehors et à l'intérieur de la halle, une vingtaine d'exposants locaux ou venus d'un peu plus loin ont proposé aux visiteurs de faire leurs emplettes pour les fêtes, que ce soit à manger, pour décorer, ou plus généralement à offrir.

Votre réveillon pourrait très bien ressembler à ceci

Après avoir dressé le plan de table avec un carton pour chacun de vos invités à qui vous aurez envoyé un faire-part ou une carte de voeux de l'Atelier Rose Papier, disposez des céramiques en grès d'Anne-Céline Borey, et complétez la décoration avec les éléments de Gaïa Création ou les peintures aux styles variés des membres d'Arc-en-Ciel Givry.

Servi dans la vaisselle peinte à la main par Jacqueline Large et son Atelier des Passions, dégustez un plateau de fruits de mer du restaurant La Cadole, pour finir, comme en Provence, sur treize desserts mêlant douceurs du Croissant de Lune et de la Maison Bry et sablés à la farine de maïs torréfié (« Les Gaud'Elo ») à tremper dans le miel du Rucher des Buis, le tout accompagné d'une Résistante au houblon sauvage de Guillaume Bagage ou d'une Audacieuse de la Brasserie Artisanale de Bourgogne (BAB).

Enfin, au pied du sapin, la règle des trois présents : 1/ utile avec les pièces uniques en tissu de la tapissière Marie Guet ou de « Georgette Delajungle » (bouillottes, essuie-tout, lingettes démaquillantes…) ; 2/ plaisir avec les bijoux fantaisie et accessoires signés Aurélie ou Caro et les surprenants « bijoux de pierre et de mer » de Michel Bonnot ; et 3/ culturel avec les livres de notre confrère du JSL Emmanuel Mère et les bandes dessinées de Bulles de Bourgogne.

Médailles et collections

Joël Bon, lui, a eu un cadeau avant l'heure puisque celui qui fut président de l'UGAC pendant neuf ans a été décoré dimanche midi de la médaille de la ville au titre de son engagement infatigable pour la vie de la commune, parmi lequel son combat qualifié de « visionnaire » par le maire Sébastien Ragot pour la réimplantation d'une station-service sous le mandat de Daniel Villeret, mais aussi pour l'extension des terrasses des commerçants pendant l'été.

Se disant ému, l'ancien artisan-électricien agit toujours, « tant que la santé le permet », pour faire de Givry une ville animée, entre l'association A2C et les Musicaves. Un travail de coulisses sur le plan organisationnel et technique dont on ne se rend pas compte, a souligné le président du Grand Chalon Sébastien Martin, avant que l'assemblée entonne un traditionnel ban bourguignon et partage vins et gougères.

Pour cette seconde récompense de la Ville de Givry après celle de 2012, Joël Bon était entouré de plusieurs élus municipaux, de l'ancienne secrétaire de l'UGAC Pascale Lavarelo, et de ses compères d'A2C qui ont, un instant, quitté la Salle des Fêtes où se tenait toute la journée le salon des cartes postales et autres collections.

Et justement, tout peut devenir objet de collection et même servir de cadeau original : vieux livres, almanachs, figurines de Noël, albums d'Astérix, correspondances épistolaires, photos anciennes, albums musicaux pressés à peu d'exemplaires… et bien sûr les traditionnels timbres et pièces de monnaie sorties depuis longtemps de la circulation. Malheureusement, pas d'euros rares sur place (pays de l'est, pièces commémoratives…), pourquoi ne pas monter un évènement avec les commerçants et leur fond de caisse !