Le dressing de Caroline : venez découvrir sa boutique éphémère le dimanche 18 décembre à la salle Louis Verpiot de Crissey de 10h à 18h

Caroline, maman de deux enfants, a créé sa petite entreprise de vêtements et accessoires pour femmes, en juin dernier.

Auparavant, éducatrice spécialisée, elle a souhaité changer complètement d’activité professionnelle depuis l’an dernier : « J’ai ressenti le besoin de changer, j’aspirai à autre chose ».

C’est comme cela que Caroline, fanatique de mode depuis toujours, a décidé de créer sa propre entreprise de mode pour femmes.

Après un bilan de compétences qui a confirmé son envie de changement et mis en exergue ses deux profils : commercial et social, Caroline s’est jeté à l’eau et avec le soutien de sa famille, a ouvert sa petite entreprise de vêtements et accessoires pour femmes, made in France et Italie exclusivement.

Au départ, Caroline a souhaité seulement vendre à distance sur son site web : « Et puis finalement on va essayer de faire des travaux rapidement pour que je puisse ouvrir une petite boutique à mon domicile afin de recevoir les clientes qui souhaitent essayer et/ou voir les produits « en vrai » » a t-elle expliqué à Info Chalon.

Afin de faire découvrir son univers et de donner un avant goût de cette future boutique à ses clientes, Caroline ouvre donc une boutique éphémère ce dimanche 18 décembre à la salle Louis Verpiot de 10h à 18h.

Plus d’informations au 06.89.68.72.25.

