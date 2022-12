A Chalon. un nouveau seigneur des anneaux

Communiqué de presse

Nous apprenions il y a quelques jours que le Tribunal administratif de Dijon enjoignait M. Platret, maire de Chalon-sur-Saône, à célébrer un mariage qu’il a plusieurs fois annulé estimant qu’il s’agissait d’un mariage blanc entre une Française et un homme de nationalité turque. Alors que le tribunal, déjà saisi de l’affaire, avait donné son aval à ce mariage, M. Platret avait mis son veto en janvier 2022, veto qu’il a renouvelé par la suite. La justice a tranché : rien ne permet de dire que ce mariage est blanc, il doit être célébré, l’amour doit triompher.

Que nous apprend cette affaire ? Que M. Platret, en passionné d’histoire médiévale qu’il est, s’est encore pris pour le seigneur qu’il n’est pas, s’arrogeant des droits qu’il n’a pas, administrant sa justice de manière arbitraire. M. Gilles Platret sait-il que l’Ancien Régime a été aboli en 1789? Sait-il qu’il est maire par la volonté du peuple et non celle de Dieu ? Sait-il qu’il doit agir selon les lois édictées au nom du peuple et non selon son bon vouloir ou ses lubies ?

M. Platret nous a malheureusement habitués à ce genre de mesures. Il en a même habitué les médias nationaux qui ne parlent plus de notre ville que pour évoquer les incartades de notre maire, notre seigneur parti en croisade. Souvenons-nous de l’affaire des repas de substitution des cantines chalonnaises considérés comme opposés au principe de laïcité et donc supprimés en 2015. En décembre 2020, le Conseil d’Etat a lui aussi tranché : la laïcité ne peut être invoquée dans ce cas, ce motif n’est pas recevable. Les jeunes enfants ne pouvant manger de porc pour des raisons confessionnelles, les musulmans pour l’essentiel, disons-le clairement, auront apprécié être mis à l’écart alors qu’ils n’avaient rien demandé. Ils remercient sans doute leur bon seigneur pour son ouverture d’esprit et sa tolérance. Et nouvel épisode en 2021 avec l’attribution d’aides aux commerces chalonnais pendant la période de crise mais conditionnées à la lutte contre le « communautarisme » que le maire n’a pas cru bon devoir définir dans son arrêté tant cette notion paraît évidente à l’habitué des plateaux de CNews. Encore une fois, le Tribunal administratif de Dijon a tranché en novembre dernier : illégal ! Idem pour l’interdiction d’une manifestation organisée par le Planning familial en mars 2022 au prétexte que l’affiche de l’événement présentait (entre autres) des femmes voilées et que l’événement était donc empreint de « communautarisme ». Même sentence du tribunal : débouté !

Résumons-nous, une seule pensée guide l’action de notre maire : la lutte contre « l’épuration ethnique » qu’il voit partout, ce grand remplacement si cher à l’extrême-droite après laquelle M. Platret court si vite. On peut reconnaître au maire de Chalon le mérite d’associer la parole aux actes mais il est déplorable de constater que ces paroles et ces actes ne sont orientés que vers la droite, bien à droite, trop à droite, à tel point que la justice s’en trouve bien trop souvent sollicitée pour défaire ses méfaits. Où va notre ville pendant ce temps-là ? Qui paye les factures de ces nombreuses actions en justice ?

Chalon l’Insoumise s’inscrit pleinement dans l’opposition à tout ce que M. Platret peut dire et entreprendre. Sans naïveté aucune sur les problèmes sociaux qui traversent notre ville et l’insécurité que génère la précarité, les Insoumis chalonnais auront une autre vision de notre société à proposer dans les mois et années qui viennent. Ils auront une autre vision de la laïcité à défendre, celle de 1905, la laïcité ouverte et garante de liberté, et non pas la laïcité dévoyée par l’extrême-droite comme arme pour combattre tout ce qui n’est pas entièrement blanc et français « de souche ». Ils auront à cœur de ne pas s’en prendre aux plus faibles : les femmes qui souffrent et sont soutenues par le Planning familial, les commerçants qui traversent la crise du mieux qu’ils le peuvent, les enfants de nos écoles qui ne demandent qu’à manger sainement dans des cantines accueillantes, les amoureux qui veulent se passer l’anneau au doigt. A celles et ceux qui souhaitent redorer l’image de notre ville nous adressons un message d’espoir, de mobilisation et de patience. A M. Platret nous adressons un autre message : profitez bien de votre second mandat, ce sera le dernier.

Damien Saley pour le groupe « Chalon l’Insoumise »