Oslon : bilan positif pour le téléthon organisé par les 5 communes de « la paroisse »

Ce jeudi 15 décembre à Oslon, se tenait la réunion de bilan du téléthon organisée quelques jours plus tôt par les 5 communes de la paroisse : Saint-Marcel, Chatenoy-en-Bresse, Lans, Epervans et Oslon.

En effet, le samedi 3 décembre dernier, les 5 communes avaient organisé des actions en faveur du Téléthon : deux marches, un repas qui a eu lieu cette année à Oslon ou encore des ventes de biscuits ou de pizzas sur les différentes communes, Info Chalon vous en parlait ici.

Ce jeudi soir, les organisateurs ont tenu à remercier tous les encadrants du Centre Socio Culturel (CSC) ainsi que les personnes en charge de la coordination : Martine Géniaux et Christine Bouillot.

D’autre part, des remerciements ont également été adressés aux différents points de ravitaillement des marches : l’association CPI de Saint-Marcel ainsi que celle du don du sang.

Pour le repas, les organisateurs ont tenu à remercier Cathy Schied pour la tartiflette, l’association des chasseurs d’Oslon pour l’apéritif, et globalement l’investissement et l’efficacité des bénévoles présents pour cette manifestation, sans qui rien de cela n’aurait été possible.

Monsieur Guillet et ses créations artisanales a également été remercié pour son dévouement depuis des années à cette manifestation du téléthon avec la vente de ses objets entièrement reversée à l’AFM.

Monsieur Camus, représentant de l’AFM téléthon a enfin tenu à donner quelques chiffres :

Au niveau national c’est 78 millions d’euros qui ont été collectés cette année, dont 160 000 euros de promesses de dons en Saône et Loire (sans compter les manifestations).

Et pour ce téléthon des 5 communes c’est 7905 euros qui ont été collectés au profit de cette belle cause !

Ce bilan s’est clôturé par un traditionnel ban bourguignon proposé par Yvan Noël, maire d’Oslon, suivi par un moment convivial autour du verre de l’amitié.

Le prochain Téléthon pour les 5 communes ce sera le vendredi 8 et le samedi 9 décembre 2023, organisé cette fois à Lans.

La prochaine réunion d’organisation se tiendra donc à la salle des fêtes de Lans le mardi 20 juin 2023 à 18h30.

Amandine Cerrone.