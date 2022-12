Le bureau du CDMJSEA fait un point de fin d’année

Le Comité Directeur du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif s’est réuni récemment à la salle de la mairie des Bizots mise gracieusement à sa disposition par Jean-Paul LUARD, maire de la commune par ailleurs membre de ce comité. Autour du Président Gérard TOLLARD se sont regroupés pour l’occasion de nombreux membres, hormis quelques exceptions retenus pour raison sanitaires.

Avant d’ouvrir les débats, et après lecture du compte rendu de la réunion de Digoin du 06 octobre 2022, le président a salué la mémoire du san rémois René BERNHARD, l’un des plus anciens adhérents du Comité, récemment décédé à la veille de ses cent ans.

Le trésorier Marius VIERO a fait état des effectifs (119 licenciés) et des diverses subventions reçues (fédérale et régionale), et révélé une situation budgétaire très saine.

Michel DUMERGER, vice-président délégué, a rappelé ensuite la très belle soirée organisée par l’OMS de Châtenoy le Royal, au cours de laquelle dix bénévoles du département ont été honorés dans le cadre de la journée mondiale du bénévolat. Un grand merci est adressé à l’Office Municipal des Sports et à son président Jean-Marc DE MICHELI qui ont accepté à leurs côtés la participation du mouvement associatif des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et l’Engagement Associatif.

Michel DUMERGER a évoqué ensuite la double remise en Préfecture le 07 Décembre dernier des médailles ministérielles, promotion 2022, l’une le matin (bronze) et la seconde l’après-midi (or et argent). Une très belle cérémonie à porter au crédit de Monsieur le Préfet Yves SEGUY qui a ainsi renoué avec la tradition, après une interruption due à la pandémie.

La réunion s’est terminée par l’évocation de la future assemblée générale du comité qui se tiendra à Autun le 25 Février prochain salle Morvan à Saint Pantaléon, orchestrée par Bernard LABORDE. Après lecture du traditionnel rapport, plusieurs récompenses honoreront différents récipiendaires : médailles ministérielles, récompenses fédérales, et chalenge René BÊCHE à un athlète (Corentin LEROY) du club d’athlétisme d’Autun. En fin de réunion état a été fait des partenariats accordés en 2023.

