Le pull moche de Noël s'installe désormais comme une tradition

Si la scène peut paraître anecdotique, elle fait en réalité écho à une tradition qui perdure désormais depuis un siècle. Le pull moche de Noël est en effet un sujet très sérieux qui galvanise de plus en plus les amoureux de cette fête de fin d'année. Focus sur une tendance moche que l'on assume à 100 %…



UNE HISTOIRE DE GRAND-MÈRE

L'histoire des ugly sweaters – traduisez les « pulls moches » –, remonte au début du XXe siècle, aux États-Unis évidemment ! À l'époque, mères, grands-mères et tantes tricotaient traditionnellement ces chandails du meilleur goût pour les offrir à toute la famille lors du réveillon de Noël. Pas question de vexer les aînées, on affichait un peu contraint et forcé ces pulls ornés d'un sapin, de guirlandes, d'un renne ou d'un bonhomme de neige. Plus les couleurs étaient criardes, plus le motif était laid et enfantin, et plus c'était réussi. Aucun sarcasme ici, à l'origine, cette tradition est très premier degré et il était très mal vu de se moquer de ces pulls tricotés avec amour.



Le pull de Noël devient très populaire dans les années 80, époque où il commence à être manufacturé en masse. On le porte en assumant son côté kitsch et décalé ou pour afficher clairement son envie de s'éloigner des normes du bon goût. Le concept finit tout de même par s'essouffler dans les années 90 pour revenir en grande pompe au début des années 2000, après le premier Bridget Jones.



Aujourd'hui, la tendance du pull moche de Noël s'exporte en Europe et notamment en France. On doit ce retour en grâce à deux étudiants canadiens qui, en 2001, ont organisé à Vancouver le premier « ugly christmas sweater party », une fête du pull moche de Noël, à l'issue de laquelle on vote pour le chandail le plus ignoble. La tradition est relancée sur les campus universitaires américains et finit par séduire le plus grand monde. De nos jours, il existe même une Journée internationale du pull de Noël, qui se célèbre chaque année le 16 décembre. Bref, vous savez quoi porter cette année pour Noël !