Mise en place de sessions de formation « Premiers secours en santé mentale » par le Grand Chalon

Une formation qui s’adresse au grand public !

Jeudi 22 décembre, à 9h, ‘Salle Bourgogne’ à l’Hôtel d'Agglomération, situé 23 avenue Georges Pompidou à Chalon-sur-Saône, se déroulait la conférence de presse de présentation des sessions de formation « Premiers secours en santé mentale » qui seront mis en place sur le territoire.

Une conférence de presse qui se déroulait en présence d’Alain Gaudray, Vice-président du Grand Chalon en charge de la Santé, Laura Desplace, responsable du territoire de Bourgogne Franche-Comté de l’INFIPP (Organisme de formation professionnelle, spécialiste de la santé mentale, fondateur du 1er programme du 1er secours en Santé mentale en France), de Marthe Dufour représentante de l’UNAFAM (Union nationale des amis et familles de personnes malades et/ou handicapées psychiques), Marie Christine Agacinski, Directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon, Thomas Perrot, Animateur des Commissions au Conseil Local de Santé Mentale et Violaine Couvent, D.G.A.

Extraits du discours d’Alain Gaudray : « Sur la santé mentale, on a actuellement un contexte que vous connaissez bien, celui de la crise sanitaire qui n’est pas terminée, une crise économique qui a demeuré aussi, une 3ème crise qui est une prise de conscience de la crise climatique et bien sûr cette guerre aux portes de l’Europe… Autant dire, autant d’éléments qui font que les gens sont préoccupés par notre avenir […] Nous avons donc des gens qui ne peuvent plus se projeter sur l‘avenir suite à l’incertitude, notamment la nouvelle génération qui du coup, vie au jour le jour, en se disant ‘Ben’, c’est toujours ça de pris ! On le voit sur le plan des engagements associatifs. On le voit sur le plan professionnel, sur le plan du travail avec des gens qui ne veulent pas s’engager dans la durée, d’ailleurs les CDD ont largement la préférence sur les CDI et les engagements associatifs ont du coup eux beaucoup de mal à renouveler leur bureau […] Ce contexte de souffrance générale, il a été mis en évidence par des études qui ont été faites sur la période COVID. Avant le COVID des études estimaient qu’il y avait 10 à 12 % des gens qui avaient des troubles psychiques. Entre les 2 confinements, c’est monté à 25 % et à l’issue du 2ème confinement juste avant que la guerre en Ukraine commence, on était pratiquement à 1/3 personne qui avait des troubles psychiques en terme d’anxiété […] Cette souffrance, elle se traduit également par un manque de sollicitation des professionnels de santé en la matière, que ce soit avec des psychologues en premier plan et en psychiatres également. Parce que si cela révèle des troubles psychiques chez des gens qui jusque là étaient bien portants, cela s’est aggravé pour ceux qui en avaient ! Dans ce contexte là, le Grand Chalon et sa Direction Santé et Solidarité a décidé de prendre en charge cette ‘Santé Mentale’ qui n’était pas oublié pour autant jusqu’à présent puisqu’au sein du CLS, nous avons un ‘Conseil Local de Santé Mentale’ qui a signé un partenariat avec 11 partenaires pour mettre en place un certains nombre d’actions depuis pas mal d’années sur son territoire […] C’est de mettre en place aujourd’hui un nouvel outil sur des sessions de formation « Premiers secours en santé mentale » […] Pour essayer d’armer le ‘grand public’ d’un certain nombre de gestes, de comportements, d’attitudes à adopter face à des gens qui présenteraient une souffrance psychique. Une souffrance psychique qui peut-être variée : simplement un signe d’alerte, décompensation d’une pathologie existante , grande crise … donc le but est de pouvoir gérer cette crise avec des comportements d’éveils, d’écoute, de compréhension, d’appropriation et de communication avec cette personne qui est en souffrance, soit pour faire cesser la crise, soit pour la prendre en charge le temps que des professionnels arrivent . C’est donc cet outil que l’on souhaite mettre en place […] Avec une formation au grand public et ensuite mettre en place des formations de formateurs ! 2 formations d’une durée de 2 jours ont déjà commencé la semaine dernière, une formation des troubles psychiques chez les adultes et une autre sur la prise en charge des enfants. Comme je vous l’ai dit au début, on constate que les besoins sont croissants. Il va falloir que l’on y fasse face et donc on a déployé cet outil et cette sensibilisation, c’est le moyen pour nous qui est fondamental ! Ici au Grand Chalon, voilà notre souhait, notre volonté et notre politique en la matière. Je vous remercie ! ».

Laura Desplace, responsable du territoire de Bourgogne Franche-Comté de l’INFIPP (Organisme de formation professionnelle, spécialiste de la santé mentale, fondateur du 1er programme du 1er secours en Santé mentale en France), venue saluer la présence de ce dispoisitf mis en place sur le territoire.

Pour information : « Le CLSM du Grand chalon s’est engagé dès 2022 pour l’organisation de deux sessions PSSM avec un formateur accrédité « Infipp ». Ces sessions sont gratuites pour les participants. Elles se déroulent sur deux jours (14 heures de formation au total) et permettent à chaque participant d’être référencé PSSM France comme secouriste en santé mentale (attestation). Cette formation prévue également en 2023 permet de répondre aux objectifs suivants : Questionner ses représentations concernant la santé mentale, entrer en relation avec des personnes éprouvant un problème de santé mentale ou en crise de santé mentale, de renforcer l’aide apportée à ces personnes en crise, d’acquérir des connaissances de base concernant les troubles de la santé mentale, de mieux appréhender les différents types de crises en santé mentales, de développer des compétences relationnelles (écoute sans jugement, rassurer et donner des informations), de tester et s’approprier un plan d’action qui peut être utilisé pour apporter un soutien immédiat sur des problèmes de santé mentale. ».

J.P.B