CARNET ROSE - Bienvenue à Lilly

Lilly CARVALHO est née le 20 décembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant de Ludivine et Nicolas CARVALHO après Ethan, 11 ans, et Matys, 8 ans. La maman est adjointe d'animation et le papa est artisan paysagiste. La petite famille réside à Saint-Marcel.