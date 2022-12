Pour les fêtes de fin d’année, découvrez les offres gourmandes ou les mets à déguster chez les commerçants partenaires d’info-chalon.com (6)

Faites des achats malins et régaler vos papilles!

1 A place du Pont Paron à Saint-Rémy et sur les marchés de Chalon « La poissonnerie des marchés ». Depuis 1999, Serge Agresti est présent sur les marchés de Chalon-sur-Saône et du bassin chalonnais. Poissons, crustacés, plateaux de fruits de mer 100% fraicheur, retrouvez Serge sur les marchés à Chalon-sur-Saône, Place de l’Hôtel de Ville le mercredi, Place Saint-Vincent le vendredi et rue aux Fèvres le dimanche. Saint-Gengoux-le-National le mardi, Givry le jeudi, Chatenoy-le-Royal le samedi matin. Pour passer commande téléphone: 06 87 61 26 07. Pour les fêtes, proposez à vos convives de somptueux plateaux de fruits de mer confectionnés par Serge Agresti. Offre gourmande: commandez vos plateaux de fruits de mer 100% fraicheur auprès de Serge Agresti !

« Les Trois Greniers » 7 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, le magasin (tél 03 85 46 65 35), Ludovic Hédoire, propose à sa clientèle des produits de très belle qualité, dénichés auprès de maisons engagées dans le respect du savoir-faire et des traditions. Idées gourmandes : La cave aux Greniers … Le saviez-vous ? les Trois Greniers, c’est aussi une cave et une très belle sélection de vins de domaines (toutes les appellations de la côte Chalonnaise, crémants et 1er crus), des vins moelleux pour accompagner le foie gras, des liqueurs et crèmes (crème de cassis Jean-Baptiste Joannet), des whiskies exceptionnels (Bellevoye, Mc Maldan, Rozelieures), plus de 50 rhums et rhums arrangés (Les rhums de Ced), une belle sélection de bières régionales… Deux cuvées des Champagne Drappier ont été sélectionnées pour faire pétiller vos fêtes : le Champagne Carte d’Or et le brut nature, une cuvée dans laquelle la nature s’exprime totalement et librement. Pour les amateurs de sensations pures, le Champagne brut nature Drappier est une cuvée 100% Pinot Noir et sans dosage, seul subsiste le sucre résiduel naturel inférieur à 2 g par bouteille. En outre, l’utilisation d’une quantité tout à fait minimale de soufre donne au vin la liberté de s’exprimer totalement. Le nez se dévoile sur un fruit croquant et mûr à la fois. La bouche est droite, pure, avec beaucoup de finesse et de fraîcheur… depuis 1808, le Champagne Drappier est une histoire de famille ! (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération). Le magasin est ouvert 7j/7 jusqu’au 31 décembre.



14, place Saint-Vincent, le Cellier Saint-Vincent (Tél:03 85 48 78 25), le caviste incontournable de Chalon sur Saône. Pour satisfaire au mieux sa clientèle, le Cellier Saint-Vincent renouvèle sa gamme de vins et spiritueux à hauteur de 10% chaque année. Vins de propriétés de toutes régions côtoient whiskies, rhums, eaux de vie, bières et même jus de fruits. Au Cellier de nombreux millésimes sont disponibles et les vins bios et biodynamiques sont de plus en plus représentés. Avec une gamme de prix allant de 4.70€ à 5000€, tout le monde se fera plaisir et trouvera le cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année ! L’équipe sera également ravie de vous conseiller les meilleurs flacons pour sublimer vos repas festifs. Idées de cadeaux : Accords mets et vins : Le Cellier Saint Vincent, c'est aussi des dizaines de Grands Crus, pas toujours exposés dans la boutique mais bien gardés en cave. Pour sublimer votre repas et épater vos convives n'hésitez pas à nous demander ce genre de pépites ‌. L'équipe dynamique du Cellier Saint Vincent se fera un plaisir de vous conseiller pour choisir les bouteilles en accords avec votre menu du réveillon. cellier.vincent@sfr.fr ou directement en magasin !

Au 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, le magasin ‘Jeff de Bruges’ (tél 03 85 43 65 66). En ces périodes de fêtes où le chocolat est roi, ne vous trompez pas, offrez des chocolats fins « Jeff de Bruges » pour faire plaisir à coup sûr. Quoi de mieux que les chocolats « Jeff de Bruges » dont les recettes d’une grande saveur sont soigneusement élaborées sans huile de palme, sans matières grasses végétales hydrogénées et sans OGM (Organisme Génétiquement Modifié). Idées de cadeaux ou offre gourmande : Vous y croyez vous à une année sans chocolat ? Avec Jeff de Bruges, jouez entre clin d’œil et plaisir avec des vœux personnalisés ! Et n’oubliez pas 2023 rime avec chocolat ! Venez découvrir une grande variété de bonbons de chocolat à travers une multitude de coffrets cadeaux, des cacaos d’exception avec les Truffes de Bruxelles, de fines et délicates orangettes, les juliettes ou bien d’autres délices tels que marrons glacés, cerisettes, les tendres et généreux ours en guimauve, … Jeff de Bruges, ouvert le lundi après-midi et du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h.

Le restaurant « Chez Jules» 9-11, rue de Strasbourg à 71 100 Chalon-sur-Saône (Renseignements/Réservations/Commandes : Tél 03 85 48 08 34. L’établissement réputé à Chalon-sur-Saône, vous propose ses menus traiteurs livrés ou à emporter. Tous les weekends de nouveaux menus traiteurs à découvrir sur le site info-chalon. Alors dépêchez vous de réserver ou de commander ! Les restaurateurs et propriétaires de l’Etablissement « Chez Jules », Stéphanie et Jérôme Ruget, proposent à leur clientèle une cuisine traditionnelle basée sur du vrai fait maison à partir de produits du terroir et avec une touche de créativité qui ravit les papilles. Dans ce restaurant, le Chef change sa carte tous les 2 mois suivant les produits de saison disponibles. Bienvenue dans ses fourneaux … Ce restaurant, qui figure sur le guide du routard est également référencé dans le guide Michelin (en standing simple, menu de moins de 20 euros et l’Assiette Michelin : désigné comme une cuisine de qualité), reste l’une des références de l’île Saint-Laurent. Idées Gourmandes : Ses menus du restaurant mais aussi sa toute nouvelle carte de menus traiteurs.

La boulangerie pâtisserie « La Mie Caline » située 2 Place du Général de Gaulle à Chalon-sur-Saône (Tél 03 85 93 58 80). Dans ce palais des saveurs, un atelier pains et restauration, une offre gourmande de pâtisseries et viennoiseries vous attendent! Cet établissement vous accueil désormais dans une surface commerciale réaménagée pour un meilleur accueil. Cet boulangerie pâtisserie reste un lieu incontournable pour les gourmands. Dans ce commerce où l’accueil est chaleureux, on vous propose toute une gamme de produits à consommer sur place ou à emporter tels que sandwichs, pâtisseries, viennoiseries, pains mais aussi un service traiteur avec pizzas, quiches… Vous avez également la possibilité de commander des produits de traiteur pour des buffets. Poussez les portes de ‘La Mie Caline’ et découvrez leurs produits phares tels que : les cookies, sandwichs complets au poulet, ciabatta poulet curry, câlini savoyard, beignets choc noisette, croissants, pains au chocolat, pains aux graines, baguettes traditionnelles ‘La Mie Caline’… sur leur nouvelle carte automne-hiver, vous pourrez découvrir aussi des nouvelles douceurs comme, sandwich raclette champignons, burger montagnard et de nouvelles salades de saison… Idées gourmandes : Découvrez les bûches et bûchettes de Noël aux saveurs Royale chocolat, Divine praliné chocolat, cheesecake framboise spéculos et sublime vanille caramel mais aussi les galettes des rois Erable-Pécan, Frangipane, Pomme, Framboise, Poire-chocolat, Chocaline et Cookiz-addicts.

« Le Moulin à café », situé 1 Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône (Tél 09 53 36 88 51). Vous sentez cette délicieuse odeur de café qui se promène sur la place Saint Vincent et dans les rues alentours ? Elle provient de la torréfaction de Xavier Perroux, artisan torréfacteur et propriétaire de cette boutique authentique.Depuis 2014, il propose à sa clientèle des cafés qu’il torréfie sur place, ainsi qu’une grande diversité de thés, d’infusions et d’accessoires. Fort de son savoir-faire hors du commun, Xavier maitrise l’art de la torréfaction artisanale, transforme le produit brut, le sublime et vous conseille avec passion des cafés qui vous réjouiront par leur finesse, leur caractère et leur profil aromatique.Sourcés d'après leur qualité et leur traçabilité, les cafés proposés dans cette torréfaction sont issus d'une agriculture durable, qui favorise la biodiversité.Xavier, Bertille et Claire ses employées, vous guideront dans le choix des 20 crus pure origine, assemblages et cafés aromatisés. Que vous l'aimiez doux ou corsé, fruité ou racé, en grains ou moulu selon votre type de cafetière, vous trouverez forcement le profil de café qui vous convient ! Les amateurs de thé et d'infusions pourront découvrir une très grande sélection de thés et d’infusions, accessibles en vrac, boites ou infusettes, en provenance de trois grandes marques françaises réputées : Dammann Frères, Kusmi Tea et Palais des thés. Vous apprécierez également les nombreux accessoires pour préparer, emporter, et déguster vos boissons chaudes préférées, ainsi qu'une sélection de gourmandises sucrées qui sauront ravir vos papilles ! Idées gourmandes : Pour parfaire votre menu de réveillon (mais aussi le brunch du lendemain !) offrez à vos convives des petits cadeaux de table et des boissons chaudes de qualité ! Des cafés d'exception fraîchement torréfiés aux arômes délicats, mais également des thés et tisanes de Noël, aux saveurs gourmandes et festives : fruités, épicés, caramélisés, chocolatés... de la douceur et de la gourmandise à savourer sans modération, en famille ou entre amis, pour des moments de partage inoubliables !

Le Salon des confiseries et boutique « Le Moment Présent » 10 rue Saint Vincent à Chalon- sur-Saône (03 85 43 82 91) est une jolie boutique où vous trouverez à coup sûr le cadeau idéal pour Noël ! Dans ce beau magasin à l’ambiance feutrée qui rappelle les confiseries d’autrefois, les produits proposés sont artisanaux et choisis au gré de rencontres avec des fabricants passionnés. Ainsi, venez découvrir les rayons où se côtoient les friandises, les chocolats, les thés, les biscuits, les confitures, les pochettes surprises… ainsi que des confiseries. Dans ce commerce de nombreuses marques ont été sélectionnées : ainsi vous trouverez les Thés Kodama, les bougies de Charroux, les confitures Parisienne (artisanales et gastronomiques), les Madeleines de Proust, des bonbons… et plein de belles pépites pour enchanter tous les gourmands ! Idées cadeaux : La maison Kodama crée des thés depuis 2015 ou chaque création est une expérience surprenante où le goût est aussi important que l’émotion qu’il suscite. Tels des alchimistes en quête de pépites et de frissons, ils cherchent à dévoiler dans chaque feuille, fleur ou épice les trésors qu’elle renferme ! Artisans, Ils conditionnent à la main chacune de leurs recettes 100% naturelles, dans leur atelier parisien. Retrouvez toute la gamme dans les rayons de la jolie boutique « Le Moment Présent » (ouvert tous les jours en Décembre).

‘La Cave de Mazenay’ 9 de la Grande Rue à Chalon-sur-Saône (tél 03 85 49 67 19), découvrez toute une gamme de vins de Bourgogne. Pour les fêtes offrez des vins de la Côtes du couchois mais aussi de la côte Chalonnaise et de la côte de Beaune! Sur place, vous découvrirez de nombreuses appellations de la Côte Chalonnaise, de la Côte Beaunoise mais aussi beaucoup de vins des Côtes du couchois (blancs, rosés, rouges et crémants). Une collection de vins des Hospices de Beaune est également en attente très prochainement dans ce magasin. Vous trouverez également des vins ‘Côte de nuits et mâconnais’. Sur place, Déborah Sennepin saura vous conseiller sur le meilleur choix possible selon vos attentes parmi les produits qui ont été sélectionnés par leurs soins, mais aussi les meilleurs accompagnements des mets à déguster. Dans cette cave, on défend la devise historique du Domaine de Mazenay : « Des grands vins à petits prix ». Ce magasin est ouvert du mardi au samedi de 10 H à 12 H et de 14 H à 19 H. Idées de cadeaux : Venez profitez d’un beau caveau pour faire des soirées ou journées dégustations entres amis ou en famille.

‘Le Monde du Macaron’, situé 70 Grande Rue à Chalon-sur-Saône (09 81 09 26 33), découvrez l’univers d’un salon gourmand pour se faire plaisir ou faire plaisir. Ce salon de thé vous propose toute une gamme de gourmandises de fabrication artisanale ! Dans cet établissement, très bien agencé où la décoration est soignée, il vous sera proposé des recettes gourmandes, sa carte grands crus tels que : Espresso Vanilla (aux arômes naturels de vanille), Espresso Caramel (aux arôme naturels de caramel) le Brazil ( doux et soyeux)… mais aussi les recettes gourmandes comme le Latte Macchiato (somptueux mélange de lait chaud, de mousse de lait chaud onctueuse et d’un grand cru Nespresso), Iced Macchiato ( Mélange frappé d’un grand cru Nespresso et de la glace pilée surmonté d’une mousse de lait froid velouté), la Gourmandise de spéculoos (sirop de spéculoos et lait chaud associé à un grand cru Nespresso, surmontés de mousse de lait chaud et saupoudrés de brisures de spéculoos)… Toute une gamme de thés vous seront également proposés Thé vert : Sencha bio, Marrakech, Ananas-Gingembre… des thés noirs : Earl Grey, Fruits rouges, Paradis exotique… des thés blancs : Feu du dragon, Morning Mélody… ainsi que de nombreuses infusions : Citron-gingembre, Pêche glacée, Détox… Les gourmandises sont également nombreuses : macarons, des chocolats, des nougats, des pâtisseries, chocolats, boissons fraîches travaillées (smoothies, milk-shakes …), crêpes et gaufres, glaces, jus de fruits pressés, sodas, sirops à l’eau … ainsi que les pâtisseries du jour telles que : Madeleines, cakes, cookies, crumbles, mousses au chocolat, tiramisus, Grands macarons, muffins, tartelettes, Calissons d’Aix-en-Provence, biscuiterie, bonbons et de nombreux cadeaux à offrir. Idées cadeaux ou idées gourmandes : Découvrez toute une gamme de thés de Noël et de nombreuses spécialités culinaires et composez vous-même vos coffrets gourmands à offrir ou à s’offrir.

La boucherie charcuterie et traiteur Moreau, 13 de la rue du Général Leclerc à Chalon-sur-Saône et sur les 3 marchés chalonnais : Place de l’hôtel de Ville (le mercredi) où le vendredi et le dimanche rue aux Fèvres ( tél 07 84 39 19 71 ) vous propose de savoureuses spécialités culinaires à emporter. Basée sur de la cuisine traditionnelle en buffet froid ou chaud, cette société qui vous propose ses rayons de charcuterie, de boucherie et de traiteur, propose également à sa clientèle un multiple choix de plats cuisinés de nos régions et d’ailleurs (andouillettes dijonnaises, lasagnes, épinards à la florentine…). Vous pouvez contacter ou passer commande pour toutes occasions à Mathieu et Marie Hélène, les gérants de cette société : pour des anniversaires, repas de famille, départs en retraite, fêtes de village, soirées camping, associations, particuliers, Comités d’Entreprises, en téléphonant au 07 84 39 19 71. Idées gourmandes : Découvrez tout un service traiteur pour les fêtes de fin d’année.

