Une très belle collecte de sang à St Rémy ce 27 décembre 2022 avec 85 donneurs présentés.

La collecte organisée en pleine période de vacances entre Noël et le nouvel an, a été une véritable réussite avec les 81 donneurs prélevés dont 9 nouveaux donneurs.

Parmi ces nouveau donneurs, plus exactement, trois donneuses se sont retrouvées à la même table pour prendre la collation préparée par les bénévoles de l’amicale. Deux sœurs, Cécile 33 ans et Lucie 30 ans sont venues donner pour la première fois ce mardi après-midi. Elles ont la même activité professionnelle qui est très prenante et comme elles sont en vacances toutes les deux, ça a été l’opportunité pour venir faire ce geste qui aide à sauver des vies. Pour Sylvie 64 ans, c’est totalement différent. Elle pensait ne jamais pouvoir donner car elle a eu un problème de santé étant enfant, mais elle a rencontré Odile, de l’amicale, lors du marché de Noël de St Rémy qui lui a proposé de venir. Elle s’est inscrite, a eu son entretien avec une infirmière et a pu faire son premier don.

Un très beau geste où la différence de génération disparait au profit de la vie.

Les bénévoles de l’amicale avaient retroussé les manches à la cuisine pour préparer les collations. Une vraie collation de fêtes avec pains aux raisins, chocolat chaud, café, etc… l’après-midi et en fin de journée une assiette garnie de tranche de pâté croute pistache abricot foie gras, salade, terrine de poisson/riz au coulis de poireaux et en dessert bûchette glacée.

Joëlle Goujon présidente de l’amicale San Rémoise et les bénévoles avaient tout préparé pour une ambiance chaleureuse en cette période de fêtes, décors, friandises et collation, tout ce qu’il fallait pour, comme d’habitude, bien recevoir les donneurs. Tous les donneurs ont eu un petit cadeau offert par l’amicale.

La prochaine collecte aura lieu dans la salle de l’espace Brassens le Mardi 28 Février 2023 de 15h30 à 19h30.

C.Cléaux