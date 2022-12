"Recensement: le Grand Chalon récolte les fruits de sa stratégie d’attractivité" salue Sébastien Martin

Première intercommunalité du département de Saône-et-Loire en terme de population (20,7%), le territoire gagne plus de 1000 habitants en 6 ans (+1032) et en compte désormais 114 258 (population municipale)1.

Ce résultat témoigne de l’attractivité dont bénéficie le Grand Chalon aussi bien pour son bassin d’emploi dynamique que pour son cadre de vie.

Pour Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Président d’Intercommunalités de France, “Les résultats du dernier recensement ne sont pas anodins. Ils confirment que les projets que nous portons sur le Grand Chalon sont les bons car la politique que nous menons depuis 2014 atteint ses objectifs : elle permet au territoire de gagner en nombre d’habitants donc en attractivité. Donner aux entreprises les possibilités de s’implanter, de se développer et de recruter tout en se battant pour garantir le bien-être de ses habitants amènent des résultats. Les Grands Chalonnais restent sur le territoire et de nouveau s’y installent. Nous allons poursuivre cette dynamique d’autant plus fort qu’elle se veut fructueuse”.