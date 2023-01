CARNET ROSE - Bienvenue à Liliane

Liliane BOUBAKER est née le 26 décembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant après Ali, 3 ans et demi, et Alina, 2 ans, de Wided et Ali BOUBAKER. Le papa est agent de sécurité. La petite famille réside à Chalon-sur-Saône.