Vendredi au Conservatoire du Grand Chalon : 'G r oo v e'

Des instants familiaux partagés autour de la musique à un travail de composition, en passant par la pratique solitaire de la danse, Soa Ratsifandrihana entame une exploration sensible et quasi didactique de la notion de groove.

Qu’est-ce que le groove ? Une culture à la transmission informelle peut-être, une science sans manuel, ni formule... On l’emploie mais on ne l’explique pas. C’est de l’ordre du sensible et de l’intuition. C’est pourquoi il n’a jamais été élevé au rang de savoir. Or, le groove a bien son lot de connaissances. Le groove est avant tout une affaire de rythme. C’est l’habileté à articuler un rythme de façon à obtenir un balancement agréable à l’écoute ou à la vue. C’est un phénomène d’embellissement. En effet, le mot groove est un terme argot de la musique jazz, apparu à la fin des années 30. Il signifie littéralement, dans le sillon du disque ou dans le coup. Comment une pièce chorégraphique pourrait-t-elle mettre en scène le groove? Peut-on l’écrire ?

Ce spectacle se présente dans une configuration quadrifrontale encourageant une proximité et une expérience collective. C'est une invitation à tendre l'oreille et à ressentir ce plaisir frugal et sensible que procure l'acte de danser !

VENDREDI 6 JANVIER 2023 À 20H - PLATEAU DE L'AUDITORIUM

