AVIS DE DECES - Monsieur Rodolphe GERARD

SAINT-MARCEL - PORT-LOUIS - RIANTEC



Noëlle, sa maman ;

Dominique et Sylvie,

son frère et sa compagne ;

ses tantes, ses oncles et toute la famille ;

Matisse et Alexia,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Rodolphe GERARD

survenu à l'âge de 51 ans.

Ses obsèques auront lieu samedi 7 janvier, à 10 heures, en l'église de Saint-Marcel suivies de la crémation.

Ni plaques, ni fleurs.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Alain

son papa

décédé en 2014.