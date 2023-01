David Haguet nommé Directeur de l’usine Verallia de Chalon-sur-Saône

Verallia France, la filiale du 3e producteur mondial et 1er producteur européen d’emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires, nomme David Haguet, Directeur du site de Chalon-sur-Saône, la plus importante usine du Groupe.

Rattaché au Directeur Industriel de Verallia France, il aura notamment pour mission de piloter et valoriser l’expertise industrielle du site tout en consolidant les engagements du Groupe en termes de sécurité, d’environnement, de qualité et de services aux clients.



David Haguet commence sa carrière en 1998 chez ArcelorMittal en tant que Chef du Bureau Technique Affinage sur le site de Dunkerque. En 2005, David Haguet rejoint les équipes de l’usine Arcelormittal à Vitoria au Brésil en tant qu’Ingénieur de Production. Il prend en 2011 un poste de management d’une partie de l’aciérie, puis en 2014 la direction opérationnelle de l’ensemble de l’unité de production. En 2017, David Haguet poursuit sa carrière chez Framatome comme directeur de l’usine du Creusot. Il est ensuite nommé Directeur de l’Organisation Produit de la BU PCM qui regroupe 1 700 personnes et au siège, il était également, en parallèle de cette fonction, Compliance Officer, avant de rejoindre Verallia.



Diplômé de l'Ecole Polytech’ Lille, David Haguet est également titulaire d’un MBA de la Fundaçao Dom Cabral (Vitoria, Brésil).

VERALLIA CHALON-SUR-SAÔNE : UN ACTEUR MAJEUR DE L’ÉCONOMIE LOCALE ET LE CENTRE NÉVRALGIQUE DU GROUPE

Spécialisée dans la production de bouteilles en teinte blanche à destination des marchés des spiritueux, des vins tranquilles, des boissons non alcoolisées et du marché alimentaire, l’usine Verallia de Chalon-sur-Saône, au cœur des vignobles bourguignons, sert au plus près ses clients, vignerons ou industriels locaux. Son savoir-faire technique lui permet notamment de produire la fameuse teinte « feuille morte », caractéristique des bouteilles de vins de Bourgogne.

Equipée de 3 fours, le site a la capacité de fabriquer 1 milliard de bouteilles par an. Doté de plus de 500 collaborateurs, il intègre le seul centre de formation verrière de France pour transmettre la passion du verre. Les centres techniques France et monde du Groupe y sont également présents : 150 experts R&D travaillent sur des projets transverses tels que les reconstructions/réparations de fours, les projets de réduction d’émission de CO2 ou bien encore sur les futures technologies des fours de demain.

L’usine de Chalon-sur-Saône est le fruit d’une longue tradition verrière locale puisqu’elle a fêté ses 110 ans en 2022. Le site bénéficie d’investissements réguliers pour maintenir ses performances et réduire son empreinte environnementale. En 2022, le site a annoncé un investissement de 65 millions d’euros sur 3 ans pour moderniser ses équipements, en lien avec la stratégie du Groupe d’assurer la pérennité de ses sites de production.



Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d’emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d’autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.

Avec environ 10 000 collaborateurs et 34 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde.

Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : STOXX600, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.

En France, Verallia perpétue le savoir-faire verrier à travers ses 7 usines situées à Lagnieu, Cognac, Chalon-sur-Saône, Oiry, St-Romain-Le-Puy, Vauxrot et Albi. Ancré au plus proche des besoins du secteur viticole et agroalimentaire, Verallia France est un acteur local de premier plan, avec plus de 2 000 salariés sur l’ensemble du territoire.